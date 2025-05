Entenda o processo de gestação de Lucas Rangel e Lucas Bley: 'Sem fins lucrativos'

Na última segunda-feira (12), Lucas Rangel e Lucas Bley surpreenderam os fãs nas redes sociais ao confirmarem que serão pais em breve

Na última segunda-feira (12), Lucas Rangel (27) e Lucas Bley (27) tomaram conta das redes sociais ao anunciarem que serão pais. O casal compartilhou um ensaio fotográfico em que mostram imagens de uma ultrassonografia e sapatinhos de bebê. Na sequência de imagens, é possível ver que um dos influenciadores digitais está abraçando a barriga de uma mulher.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondragón explica o que é gravidez de substituição, método usado por Lucas Rangel e Lucas Bley: "É a solução para pessoas que não podem engravidar por motivos médicos ou biológicos, trata-se de mulher que engravida e dá à luz a um bebê para outra pessoa ou casal e, posteriormente, a mesma não terá nenhum vínculo legal com esta criança".

"Neste processo, a gestante pode ou não ter vínculo genético, ou seja, existem 2 possibilidades: A gestante usa seu próprio óvulo e a fertilização ocorre por inseminação artificial com o esperma da pessoa que será o pai (legal) ou a gestante não tem vínculo algum genético, sendo o embrião criado por fertilização usando o óvulo e/ou o espermatozoide dos pais (legal)", acrescenta.

Além disso, a ginecologista esclarece que o termo "barriga de aluguel" não é mais utilizado, pois remetia a uma relação comercial, o que é proibido no Brasil. "A gestação de substituição só é permitida sem fins lucrativos, segundo as normas do Conselho Federal de Medicina, e geralmente a mulher que será a gestante deve ter algum vínculo familiar com os pais intencionais", reforça.

