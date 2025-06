Menino ou menina? Lucas Rangel e o marido revelam gênero do primeiro filho

Os influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley descobriram o gênero do primeiro filho do casal em um chá revelação; veja vídeo!

Dia muito especial para Lucas Rangel e Lucas Bley! Neste sábado, 28, os influenciadores digitais realizaram um chá revelação intimista com a presença de familiares e amigos próximos para descobrirem o gênero do primeiro filho do casal.

A novidade foi contada através de uma fumaça rosa ao ar livre, indicando que os dois serão pais de uma menina que se chamará Mia! No vídeo publicado nas redes sociais, é possível notar a grande emoção do casal e dos convidados presentes.

" Nós sabíamos que era você! Nosso coração está transbordando de alegria, você já é e será muito amada filha, que abençoe muito nossa família! Vem Mia ", escreveu Lucas Rangel na legenda da postagem. " Vem minha princesa, te amo meu amor ", acrescentou Lucas Bley.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas aos dois, desejando muitas felicidades com a vinda da pequena. "Parabéns família linda e abençoada", disse uma seguidora. "Ah, que felicidade! Que venha com muita saúde, pois amor vai ter de sobra, parabéns papais, vai começar a melhor fase da vida de vocês", falou outra. "Coisa linda, que venha com muita saúde", escreveu uma terceira.

Como Lucas Rangel revelou que será pai?

Lucas Rangel e o marido, Lucas Bley, surpreenderam os seguidores no dia 12 de maio deste ano ao revelarem que serão pais pela primeira vez. A novidade foi compartilhada pelo casal através das redes sociais com ensaio fotográfico ao ar livre.

Nos registros, os novos papais aparecem segurando imagens do ultrassom do bebê. Na legenda, Rangel contou que o processo para a vinda do herdeiro se iniciou ainda em 2024, fora do Brasil.

"AGORA SEREMOS 3! O que parecia tão distante, hoje já completa 5 meses de gestação. Deus cuidou de tudo nos mínimos detalhes e permitiu que acontecesse quando estívessemos fortes e preparados. Filho ou Filha, estamos contando os segundos pra te conhecer. Teus papais já te amam muito!", declarou Lucas Rangel.

