Lucas Rangel e o marido anunciam que serão pais: 'Fortes e preparados'

A família cresceu! Lucas Rangel e o marido, Lucas Bley, surpreenderam os seguidores nesta segunda-feira, 12, ao revelarem que serão pais pela primeira vez. A novidade foi compartilhada pelo casal através das redes sociais com ensaio fotográfico ao ar livre.

Nos registros, os novos papais aparecem segurando imagens do ultrassom do bebê. Na legenda, Rangel contou que o processo para a vinda do herdeiro se iniciou ainda em 2024, fora do Brasil.

"De tudo que já compartilhamos todos esses anos com vocês, essa é a notícia mais maravilhosa que agora podemos contar: ESTAMOS ESPERANDO UM BEBÊ. Desde o ano passado, em Janeiro de 2024, iniciamos o processo mais lindo de nossas vidas. Foram idas e vindas em viagens, consultas e visitas com o coração explodindo de alegria, muita ansiedade envolvida e a expectativa de uma nova fase que se inicia", iniciou o famoso.

"AGORA SEREMOS 3! O que parecia tão distante, hoje já completa 5 meses de gestação. Deus cuidou de tudo nos mínimos detalhes e permitiu que acontecesse quando estívessemos fortes e preparados. Filho ou Filha, estamos contando os segundos pra te conhecer. Teus papais já te amam muito!", completou Lucas Rangel.

Nos comentários, diversos amigos e seguidores deixaram mensagens carinhosas ao casal. "Estou transbordando de alegria por vocês", declarou uma internauta. "Que lindo!!! Deus abençoe demais!", disse outra. "Titia já ama e tá doida para a sua chegada! Vai ter pais maravilhosos. Amo vocês, família linda", escreveu a influenciadora Franciny Ehlke.

Quando Lucas Rangel e Lucas Bley se casaram?

Os influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley oficializaram a união em setembro de 2024, no Palácio Tangará, em São Paulo . O casal realizou uma cerimônia intimista, com a presença de familiares e amigos, para celebrar o casamento.

Para o grande dia, os noivos escolheram roupas iguais. Os dois caminharam até o altar com looks completamente brancos, compostos por terno, gravata e sapatos estilosos. Além disso, Rangel usou uma bota ortopédica, já que se machucou poucas semanas antes do grande dia.

