Lucas Rangel revela o que comprou para o enxoval da filha no Japão; veja o vídeo

Os influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley compartilharam nas redes sociais, no último fim de semana, que visitaram uma loja no Japão para comprar novos itens para o enxoval da filha. A mulher que está gerando a pequena Miacompletou recentemente sete meses de gestação.

Os papais, que estão preparando o enxoval da filha há algumas semanas, compartilharam um vídeo mostrando alguns dos itens que compraram — entre eles, roupinhas, saco de dormir, sapatinhos, chupeta e outros acessórios.

"TUDO QUE COMPRAMOS NO ENXOVAL DA MIA NO JAPÃO. A saga do enxoval já está chegando ao fim e vcs pediram pra ver o que escolhemos por aqui, gostaram? Você é Time Rangel ou Bley nas roupinhas? (eu amei minhas escolhas)", adicionou Lucas Rangel na legenda.

Nos comentários, os fãs opinaram. "Eles estão comprando roupa até os 10 anos da mini diva", contou uma. "Será que haverá dias suficientes pra mini diva usar tudo isso?", comentou outra. "O seu estilo é o melhor! Traz a menina pra realidade, pro dia a dia! O do Bley é lindo, mas é lúdico e pouco confortável! Mas os dois vão arrasar", escreveu uma terceira pessoa. Veja:

Como foi o anúncio da gravidez?

A novidade foi compartilhada pelo casal através das redes sociais com ensaio fotográfico ao ar livre. "De tudo que já compartilhamos todos esses anos com vocês, essa é a notícia mais maravilhosa que agora podemos contar: ESTAMOS ESPERANDO UM BEBÊ. Desde o ano passado, em Janeiro de 2024, iniciamos o processo mais lindo de nossas vidas. Foram idas e vindas em viagens, consultas e visitas com o coração explodindo de alegria, muita ansiedade envolvida e a expectativa de uma nova fase que se inicia", iniciou o famoso.

"AGORA SEREMOS 3! O que parecia tão distante, hoje já completa 5 meses de gestação. Deus cuidou de tudo nos mínimos detalhes e permitiu que acontecesse quando estívessemos fortes e preparados. Filho ou Filha, estamos contando os segundos pra te conhecer. Teus papais já te amam muito!", completou Lucas Rangel.

