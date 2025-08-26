CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Casa dos famosos
  2. DJ Buarque chora ao celebrar compra de nova mansão: 'Conseguimos, filho'
Casa dos famosos / Conquista

DJ Buarque chora ao celebrar compra de nova mansão: 'Conseguimos, filho'

Nova conquista! DJ Buarque dedicou a compra de sua mansão ao filho, Kaleb, fruto da antiga união com Bia Miranda; veja fotos da casa

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 07h59

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
DJ Buarque celebra compra de nova mansão
DJ Buarque celebra compra de nova mansão - Foto: Reprodução / Instagram

DJ Buarque usou as redes sociais na segunda-feira, 25, para compartilhar com o público uma grande novidade: a compra de sua nova mansão! O músico publicou um vídeo entrando pela primeira vez na residência ao lado do filho, Kaleb, de 1 ano, fruto da antiga união com Bia Miranda.

No registro, Buarque aparece apresentando a nova casa ao pequeno, que rapidamente se familiarizou com o local. Bastante emocionado, o artista conta que a conquista foi para o filho, que mudou completamente sua vida após o nascimento.

Em uma espécie de 'carta aberta' ao herdeiro, o músico caiu no choro ao celebrar a compra do imóvel junto com Kaleb. "Eu não, nós conseguimos, filho! Que esse novo lar traga muitas felicidades para nossa família! Nós juntos sempre realizando nossos sonhos", escreveu DJ Buarque na legenda da publicação.

No vídeo compartilhado, Buarque também mostrou aos seguidores alguns detalhes dos cômodos da mansão, que conta com sala de jogos e uma grande área de lazer com piscina. Vale lembrar que Kaleb mora com o músico desde a sua separação com Bia Miranda, ocorrida em agosto de 2024.

Confira as fotos da nova mansão de DJ Buarque:

DJ Buarque compra nova mansão - Foto: Reprodução / Instagram
DJ Buarque compra nova mansão - Foto: Reprodução / Instagram
DJ Buarque compra nova mansão - Foto: Reprodução / Instagram
DJ Buarque compra nova mansão - Foto: Reprodução / Instagram
DJ Buarque compra nova mansão - Foto: Reprodução / Instagram
DJ Buarque compra nova mansão - Foto: Reprodução / Instagram
DJ Buarque compra nova mansão - Foto: Reprodução / Instagram
DJ Buarque compra nova mansão - Foto: Reprodução / Instagram
DJ Buarque compra nova mansão - Foto: Reprodução / Instagram
DJ Buarque compra nova mansão - Foto: Reprodução / Instagram

A separação de Bia Miranda e DJ Buarque 

Bia Miranda e DJ Buarque anunciaram publicamente o fim da relação em agosto de 2024, poucos meses após o nascimento de Kaleb, filho do ex-casal. O menino, inclusive, mora com o pai em um condomínio no Rio de Janeiro.

A ex-A Fazenda, por sua vez, assumiu namoro com Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto, ainda em 2024. Os dois são pais de Maysha, de 4 meses atualmente. A relação, marcada por idas e vindas, ganhou um novo capítulo polêmico na última semana, após o casal se envolver em um acidente de trânsito em São Paulo.

Apesar de ter anunciado o término com Samuel, Bia Miranda e o rapaz reataram o namoro e estão juntos novamente.

Bia Miranda e DJ Buarque são pais de Kaleb - Foto: Reprodução / Instagram
Bia Miranda e DJ Buarque são pais de Kaleb - Foto: Reprodução / Instagram

A divisão de gastos do filho de Bia Miranda e Buarque

Recentemente, DJ Buarque usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a criação do filho Kaleb, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bia Miranda. Em um vídeo publicado em seu perfil, ele detalhou como os dois dividem as despesas da criança desde o fim do relacionamento.

"A mãe do meu filho e eu dividimos as duas babás. A Joana durante a semana e a Vanessa no final de semana. Totalizando R$ 5.900 para mim e o mesmo valor para ela. Esse é o gasto de mãe do Kaleb e pai do Kaleb juntos. É só isso. Kaleb mora comigo como todos sabem e todos os custos eu arco. Não perturbo ela com nada. É o mínimo que eu faço e vai ser o mínimo sempre", disse ele.

Que adicionou na legenda: "Todos os outros custos com alimentação, médico e tudo mais que uma criança precisa eu faço o mínimo de pagar. É meu filho e fim da história". 

Leia também: DJ Buarque nega 'competição' com Bia Miranda após filho ganhar duas festas

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Casa dos famososKalebDJ Buarque

Leia também

Decoração

Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca revela detalhes dos quartos de seu novo apartamento

Mansão

Raul Gil - Foto: Reprodução / Record TV

Conheça a mansão de Raul Gil: Ele mostra o tamanho da propriedade em vista aérea

Decoração

Ana Castela - Foto: Reprodução / Instagram

Lustre diferentão de Ana Castela chama a atenção em foto da casa dela

nova compra

Lucas Rangel e Lucas Bley - Foto: Reprodução/Instagram

Lucas Rangel mostra alguns cômodos de seu novo apartamento em SP; veja fotos

Decisão

Arlindo Cruz e Flora Cruz - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Arlindo Cruz decide sair de onde morava com o pai: ‘Sufocando'

venda

Yudi Tamashiro, Davi Yudi e Mila Braga - Foto: Reprodução/Instagram

Mansão de Yudi Tamashiro é anunciada por valor impressionante; veja as fotos

Últimas notícias

Gugu Liberato é pai de João, Marina e SofiaFilho de Gugu fala sobre relação com a mãe e as irmãs após batalha judicial
Nadja Haddad fala pela primeira vez após perder a mãeNadja Haddad fala pela 1ª vez após morte da mãe: 'Pior está por vir'
Ernesto (Eriberto Leão)Êta Mundo Melhor!: Ernesto é desmascarado e acaba algemado no hospital
Luciana Gimenez choca com novas fotosLuciana Gimenez choca ao exibir seu físico atual em fotos de biquíni na Grécia
Tania Mara e LiminhaTania Mara revela que foi bloqueada por Liminha após gravação: 'Não é motivo'
Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperadoMédico sobre câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Alta incidência no Brasil'
Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperadoMédico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
Tainá CastroTainá Castro desabafa sobre estrias após duas gestações: 'Passa batido'
Claudia Raia e Enzo CelulariClaudia Raia celebra conquista do filho mais velho: 'Um passo lindo e corajoso'
Nina de Pádua é Bette Davis em espetáculo no Rio de Janeiro55 minutos para 55 anos de carreira de Nina de Pádua: ‘Teatro te permite sonhar’
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade