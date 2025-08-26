DJ Buarque chora ao celebrar compra de nova mansão: 'Conseguimos, filho'

Nova conquista! DJ Buarque dedicou a compra de sua mansão ao filho, Kaleb, fruto da antiga união com Bia Miranda; veja fotos da casa

DJ Buarque usou as redes sociais na segunda-feira, 25, para compartilhar com o público uma grande novidade: a compra de sua nova mansão! O músico publicou um vídeo entrando pela primeira vez na residência ao lado do filho, Kaleb, de 1 ano, fruto da antiga união com Bia Miranda.

No registro, Buarque aparece apresentando a nova casa ao pequeno, que rapidamente se familiarizou com o local. Bastante emocionado, o artista conta que a conquista foi para o filho, que mudou completamente sua vida após o nascimento.

Em uma espécie de 'carta aberta' ao herdeiro, o músico caiu no choro ao celebrar a compra do imóvel junto com Kaleb. " Eu não, nós conseguimos, filho! Que esse novo lar traga muitas felicidades para nossa família! Nós juntos sempre realizando nossos sonhos ", escreveu DJ Buarque na legenda da publicação.

No vídeo compartilhado, Buarque também mostrou aos seguidores alguns detalhes dos cômodos da mansão, que conta com sala de jogos e uma grande área de lazer com piscina. Vale lembrar que Kaleb mora com o músico desde a sua separação com Bia Miranda, ocorrida em agosto de 2024.

Confira as fotos da nova mansão de DJ Buarque:

DJ Buarque compra nova mansão - Foto: Reprodução / Instagram

DJ Buarque compra nova mansão - Foto: Reprodução / Instagram

DJ Buarque compra nova mansão - Foto: Reprodução / Instagram

DJ Buarque compra nova mansão - Foto: Reprodução / Instagram

DJ Buarque compra nova mansão - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BUARQUE (@buarque)

A separação de Bia Miranda e DJ Buarque

Bia Miranda e DJ Buarque anunciaram publicamente o fim da relação em agosto de 2024, poucos meses após o nascimento de Kaleb, filho do ex-casal. O menino, inclusive, mora com o pai em um condomínio no Rio de Janeiro.

A ex-A Fazenda, por sua vez, assumiu namoro com Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto, ainda em 2024. Os dois são pais de Maysha, de 4 meses atualmente. A relação, marcada por idas e vindas, ganhou um novo capítulo polêmico na última semana, após o casal se envolver em um acidente de trânsito em São Paulo.

Apesar de ter anunciado o término com Samuel, Bia Miranda e o rapaz reataram o namoro e estão juntos novamente.

Bia Miranda e DJ Buarque são pais de Kaleb - Foto: Reprodução / Instagram

A divisão de gastos do filho de Bia Miranda e Buarque

Recentemente, DJ Buarque usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a criação do filho Kaleb, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bia Miranda. Em um vídeo publicado em seu perfil, ele detalhou como os dois dividem as despesas da criança desde o fim do relacionamento.

"A mãe do meu filho e eu dividimos as duas babás. A Joana durante a semana e a Vanessa no final de semana. Totalizando R$ 5.900 para mim e o mesmo valor para ela. Esse é o gasto de mãe do Kaleb e pai do Kaleb juntos. É só isso. Kaleb mora comigo como todos sabem e todos os custos eu arco. Não perturbo ela com nada. É o mínimo que eu faço e vai ser o mínimo sempre", disse ele.

Que adicionou na legenda: "Todos os outros custos com alimentação, médico e tudo mais que uma criança precisa eu faço o mínimo de pagar. É meu filho e fim da história".

