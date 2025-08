DJ Buarque esclarece como é a divisão de gastos do filho com Bia Miranda

O DJ Buarque fezum desabafo sobre a criação do filho Kaleb, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bia Miranda

O DJ Buarque usou as redes sociais nesta quarta-feira, 6, para fazer um desabafo sobre a criação do filho Kaleb, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bia Miranda. Em um vídeo publicado em seu perfil, ele detalhou como os dois dividem as despesas da criança desde o fim do relacionamento.

"A mãe do meu filho e eu dividimos as duas babás. A Joana durante a semana e a Vanessa no final de semana. Totalizando R$ 5.900 para mim e o mesmo valor para ela. Esse é o gasto de mãe do Kaleb e pai do Kaleb juntos. É só isso. Kaleb mora comigo como todos sabem e todos os custos eu arco. Não pertubo ela com nada. É o mínimo que eu faço e vai ser o mínimo sempre", disse ele.

Que adicionou na legenda: "Todos os outros custos com alimentação, médico e tudo mais que uma criança precisa eu faço o mínimo de pagar. É meu filho e fim da história".

Em seguida, refletiu sobre ver seu nome em polêmicas. "É bem nítido que apareço em polêmicas porque é isso que gera notícia e comentários de vocês. Coisa boa, ninguém posta. Se postasse, estaria vendo 1 milhão de coisas. Então vai ser assim até acabar o sinal de internet! Podem me odiar! Mas, da minha parte, vai ser pra sempre a verdade, quer vocês queiram ou não."

Filho de DJ Buarque e Bia Miranda teve duas festas de aniversário

Em junho, o pequeno Kaleb ganhou duas festas em celebração à chegada de seu primeiro ano de vida. O pai do bebê reuniu amigos e familiares em um buffet infantil ao ar livre para comemorar o aniversário do herdeiro com o tema 'Rei Leão'. Veja como foi!

Já Bia Miranda comemorou o primeiro ano de vida do filho com o tema do longa-metragem infantil 'Toy Story'. . O evento aconteceu em um buffet e contou com uma decoração caprichada repleta de balões coloridos, personagens da animação, brincadeira para os convidados e até a presença de alguns animais. Relembre os detalhes!

