Bia Miranda se pronuncia sobre acidente após matéria exibida no Fantástico

A defesa de Bia Miranda afirmou que a influenciadora está colaborando com as autoridades e que as vítimas do acidente receberam suporte

O nome de Bia Miranda ficou entre os assuntos mais comentados da internet na última semana após a influenciadora se envolver em um acidente de trânsito junto com o namorado, Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto. O veículo onde o casal estava colidiu com outro carro em uma avenida em São Paulo e deixou uma pessoa ferida.

No domingo, 24, o 'Fantástico', da TV Globo, exibiu uma reportagem sobre o assunto com novas informações. Logo após a matéria ir ao ar, Bia Miranda se pronunciou, por meio de seus advogados, ressaltando ser vítima da situação. Além disso, a equipe da jovem ainda afirmou que ela está colaborando plenamente com as autoridades.

A defesa da famosa também mencionou que Bia está dando todo o suporte necessário às vítimas do veículo atingido por Samuel. A nota ainda abordou outros episódios envolvendo a famosa, como acusações de agressão e investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, denominada Operação Desfortuna, que apura jogos ilegais.

Bia Miranda e Gato Preto se envolveram em acidente - Foto: Reprodução / Instagram / X

Confira, na íntegra, a nota dos advogados de Bia Miranda:

"Os advogados, Mayara Rodriguez, Graziella Salti, Marco Antonio Pereira Marques e Felipe Passos, procuradores da influenciadora digital Bia Miranda, vêm, por meio da presente nota, esclarecer os fatos recentemente noticiados. Inicialmente, quanto ao episódio ocorrido no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano, cumpre destacar que Bia Miranda também figura como vítima, sendo incabível qualquer tentativa de apontá-la como agressora.

Esclarecemos que Bia não iniciou qualquer ato violento, tendo apenas reagido a uma agressão injusta sofrida. Os vídeos exibidos pelo programa Fantástico, na matéria veiculada neste domingo, 24 de agosto de 2025, não retratam, em nenhum momento, a influenciadora agredindo a suposta vítima. O que se observa, unicamente, é um cenário de tumulto. Assim, rechaçamos com veemência as ilações contra Bia Miranda.

No tocante às situações envolvendo violência doméstica, nas quais a influenciadora teria sido vítima de agressões por parte de Gato Preto, ressaltamos que cabe exclusivamente às autoridades competentes a apuração dos fatos e a adoção das medidas cabíveis, garantindo seu direito à privacidade e intimidade.

Em continuidade, às declarações fornecidas por indivíduo que se apresenta como 'ex-assessor' de Bia Miranda, informamos que tais alegações são inverídicas, uma vez que essa pessoa jamais exerceu qualquer função ou manteve vínculo profissional com a influenciadora, portanto, inexiste legitimidade ou veracidade em suas afirmações.

No que se refere à investigação conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, denominada Operação Desfortuna, que apura suposta prática de crimes de lavagem de dinheiro e de jogos ilegais, esclarecemos que o processo tramita sob segredo de justiça. A influenciadora está colaborando de forma plena e transparente com as autoridades competentes e confia que, no decorrer da instrução, restará demonstrada sua completa inocência.

Por fim, em relação ao acidente de trânsito amplamente divulgado nos últimos dias, cumpre registrar que Bia Miranda estava na condição de passageira no veículo Porsche. A influenciadora manifesta sua solidariedade aos ocupantes do outro automóvel e tem prestado todo o suporte necessário, havendo, inclusive, tratativas em andamento para viabilizar um acordo que minimize os danos sofridos pelo motorista e pelo passageiro".

Bia Miranda se pronuncia através de advogados - Reprodução/Instagram

Como foi o acidente de Bia Miranda e Gato Preto?

A ex-A Fazenda Bia Miranda e o influenciador digital Gato Preto se envolveram em um acidente de trânsito na manhã de quarta-feira, 20, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O veículo bateu contra um poste no local. Segundo informações do telejornal Bom Dia SP, uma pessoa se feriu e foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Alvorada para atendimento.

De acordo com o Metrópoles, após a colisão, Gato Preto comentou sobre o acidente em suas redes sociais: "Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave." O story, no entanto, foi removido posteriormente. Bia Miranda também publicou vídeos após o acidente.

"Boa tarde irmãs, hoje o boa tarde não é muito feliz. Vocês viram que aconteceu o acidente, mas não aconteceu nada, estou bem, Samuel bem, em questão de machucado. A gente não se machucou, não nos cortamos, porque somos bem protegidos graças a Deus”, declarou ela, já em casa.

Leia também: Bia Miranda rompe o silêncio sobre suposta traição de Gato Preto após acidente