DJ Buarque nega 'competição' com Bia Miranda após filho ganhar duas festas

DJ Buarque se manifestou sobre comparações entre as duas festas do filho com Bia Miranda; ex-casal celebrou 1 ano do bebê de forma separada

DJ Buarque viveu um momento bastante emocionante no último domingo, 8. Em celebração ao aniversário de 1 ano do filho, Kaleb, o músico realizou um festão luxuoso no Rio de Janeiro e reuniu amigos e familiares para comemorar a vida do bebê.

O evento feito por Buarque aconteceu dias após Bia Miranda, mãe de Kaleb, festejar a chegada do primeiro ano do pequeno em um buffet infantil. O músico, inclusive, não compareceu à festa organizada pela ex-companheira – assim como ela também não esteve na comemoração de domingo.

O fato do ex-casal ter optado por realizar dois eventos de forma separada gerou grande repercussão nas redes sociais. Em meio ao assunto, DJ Buarque decidiu se manifestar após notar que internautas estavam fazendo comparações entre as festas do filho.

"Não existe competição. Kaleb é uma criança de pais separados, assim como milhares pelo Brasil e o mundo. Não existe nada além do que apareceu para vocês. Ele teve uma festa feita pelo pai e uma pela mãe. E graças a Deus ele pode ter!", declarou Buarque, dando a entender que está tudo em paz entre ele e Bia Miranda.

DJ Buarque celebra 1 ano do filho com festão - Reprodução/Instagram

Como foram as festas do filho de Bia Miranda e DJ Buarque?

Bia Miranda comemorou o primeiro ano de vida do filho, Kaleb, em grande estilo! A ex-A Fazenda organizou um festão na quinta-feira, 5, dia oficial do aniversário do pequeno, com o tema do longa-metragem infantil 'Toy Story'.

O evento aconteceu em um buffet e contou com uma decoração caprichada repleta de balões coloridos, personagens da animação, brincadeira para os convidados e até a presença de alguns animais.

DJ Buarque, por sua vez, celebrou o aniversário de Kaleb no domingo, 8, ao lado de familiares e amigos. A segunda festa do bebê contou com o tema 'Rei Leão'. Nas imagens, é possível notar a emoção do músico ao chegar no local junto com o filho.

O festão luxuoso organizado por Buarque contou ainda com um túnel personalizado com decoração de floresta na entrada do evento, uma mesa caprichada de doces e bolo, além de uma área especial para os convidados escolherem as lembrancinhas como patinete, garrafas, copos, livros de colorir e ursos de pelúcia.

