  2. Bia Miranda e Gato Preto sofrem acidente em São Paulo; vídeo mostra estrago do carro
Atualidades / Acidente

Bia Miranda e Gato Preto sofrem acidente em São Paulo; vídeo mostra estrago do carro

A ex-A Fazenda Bia Miranda e o influenciador digital Gato Preto se envolveram em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, 20

Redação CARAS
por Redação CARAS
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 08h57 - Atualizado às 09h48

Bia Miranda e Gato Preto
Bia Miranda e Gato Preto - Foto: Reprodução/Instagram e X

A ex-A Fazenda Bia Miranda e o influenciador digital Gato Preto se envolveram em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, 20, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O veículo bateu contra um poste no local. Segundo informações do telejornal Bom Dia SP, uma pessoa se feriu e foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Alvorada para atendimento.

De acordo com o Metrópoles, após a colisão, Gato Preto comentou sobre o acidente em suas redes sociais: "Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave." O story, no entanto, foi removido posteriormente.

O influenciador também chegou a mostrar os ferimentos na mão e compartilhou uma foto em um carro de aplicativo, com a legenda: "Só quero minha casa." Em outro vídeo, gravado antes de deixar o veículo acidentado, Gato Preto desabafa: "Um milhão e meio jogado fora."

Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde de Gato Preto e Bia Miranda.

Stories de Gato Preto no instagram
Stories de Gato Preto no instagram

O relacionamento de Bia Miranda e Gato Preto

Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, voltaram a aparecer juntos após anunciarem publicamente o fim da relação em junho deste ano. Na época, a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, afirmou que havia sido agredida pelo ex-companheiro após pedir a separação.

Bia Miranda, inclusive, chegou a fazer um boletim de ocorrência contra Gato Preto, além de pedir uma medida protetiva. Recentemente, o rapaz revelou em uma conversa com os seguidores que a influenciadora foi a mulher que ele mais amou na vida.

"Foi a mulher que eu mais amei na minha vida. Eu ainda tenho um sentimento por ela, mas em uma caixinha no meu coração, não me dói mais. Amei com força porque eu encontrei uma doidinha igual eu", disse ele, na ocasião. Bia Miranda e Gato Preto são pais de Mayshade quase 4 meses de vida.

