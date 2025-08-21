CARAS Brasil
  Bia Miranda rompe o silêncio sobre suposta traição de Gato Preto após acidente
Bia Miranda rompe o silêncio sobre suposta traição de Gato Preto após acidente

A ex-A Fazenda Bia Miranda se manifestou pela primeira vez sobre Gato Preto ter sido flagrado com outras mulheres após acidente em SP

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 14h45

A influenciadora digital Bia Miranda retornou às redes sociais na tarde desta quinta-feira, 21, para conversar com o público a respeito do acidente sofrido por ela e Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, no dia anterior. O veículo onde os dois estavam atingiu outro carro em uma avenida em São Paulo e colidiu com um poste.

Horas após o acidente de trânsito, que deixou uma pessoa ferida, Gato Preto foi conduzido até a delegacia por policiais. Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível notar que o rapaz estava com outras duas mulheres em seu apartamento no momento em que recebeu os agentes.

Agora, Bia Miranda rompeu o silêncio e falou pela primeira vez a respeito do assunto. De acordo com a ex-participante de 'A Fazenda', da Record TV, ela e Gato Preto terminaram o namoro assim que deixaram o local do acidente.

"Dentro do carro, eu e Samuel começamos a discutir sobre [o acidente], e começamos a nos xingar. Não rolou agressão, isso é mentira. Terminamos nosso relacionamento, ele foi para o apartamento dele e eu vim para o hotel. Acordei cheia de mensagens e a primeira coisa que vi foi ele sendo preso", iniciou ela.

"Ele foi solto e veio aqui para o hotel [onde ela está hospedada]. E aí eu descobri sobre essas duas meninas. Eu descobri, perguntei, brigamos. Então, antes de sair na internet, eu já sabia. Eu fiquei put*, porque era para eu ter trazido alguém para cá, também", completou Bia Miranda.

Bia Miranda fez acordo com vítima de acidente

Durante o esclarecimento, Bia Miranda também revelou que entrou em contato com o motorista que teve o carro atingido por Samuel Sant’Anna e explicou que o senhor escolheu receber o valor do veículo. A ex-A Fazenda ainda contou que o filho do moço, que acabou deslocando a mandíbula e foi encaminhado a um hospital, passa bem.

"Sobre o senhorzinho e o filho dele, está tudo bem. E sobre o carro, ele escolheu o valor do carro. Entrei em contato com ele hoje de novo para saber se era isso mesmo [que eles queriam], e eles confirmaram que sim", declarou Bia, por fim. Vale lembrar que a influenciadora, Samuel e o motorista do outro veículo não sofreram ferimentos.

Como foi o acidente de Bia Miranda e Gato Preto?

A ex-A Fazenda Bia Miranda e o influenciador digital Gato Preto se envolveram em um acidente de trânsito na manhã de quarta-feira, 20, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O veículo bateu contra um poste no local. Segundo informações do telejornal Bom Dia SP, uma pessoa se feriu e foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Alvorada para atendimento.

De acordo com o Metrópoles, após a colisão, Gato Preto comentou sobre o acidente em suas redes sociais: "Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave." O story, no entanto, foi removido posteriormente. Bia Miranda também publicou vídeos após o acidente.

"Boa tarde irmãs, hoje o boa tarde não é muito feliz. Vocês viram que aconteceu o acidente, mas não aconteceu nada, estou bem, Samuel bem, em questão de machucado. A gente não se machucou, não nos cortamos, porque somos bem protegidos graças a Deus”, declarou ela, já em casa.

