Grazi Massafera: 5 segredos de saúde e beleza da atriz

Saiba mais sobre os truques de beleza da atriz Grazi Massafera; confira cinco cuidados que estão presentes na rotina dela
Grazi Massafera (43) chamou a atenção dos fãs ao compartilhar sua rotina de cuidados com o corpo e bem-estar. A artista que está prestes a retornar à novelas em Três Graças é destaque na atuação, mas também gera elogios por sua beleza.
Após o BBB 5, ela recebeu convite para participar de inúmeras campanhas e capas de revistas e, logo em seguida, foi para a Oficina de Atores da Rede Globo. Desde então, foi responsável por papéis de destaque no audiovisual. Chamando também atenção por sua beleza, confira 5 dicas de autocuidado adotadas por Grazi Massafera.
Grazi Massafera confessou que aprendeu a criar sua própria rotina de beleza, para além dos cuidados com a aparência, a atriz revelou que os hábitos de saúde fazem toda a diferença e estão presentes na rotina de autocuidado.
"Meu estilo de vida impacta muito na minha pele. Sou super diurna, faço exercícios, durmo cedo e tento manter uma rotina saudável", afirmou a atriz Grazi Massafera em entrevista ao Jornal Globo.
Grazi Massafera já declarou que gosta de realizar massagens faciais, seja quando está lavando ou hidratando o rosto. Um potente aliado dela é o protetor solar, aplicando o produto todos os dias sem exceção.
A radiação ultravioleta (UV), especialmente UVA e UVB, é uma das principais causas do envelhecimento precoce, e o protetor solar atua bloqueando ou absorvendo esses raios. Além disso, ele também ajuda a prevenir o câncer de pele.
A maquiagem também pode fazer parte da rotina de Grazi Massafera, mas ela aponta que não gosta de exagerar! Apostando em uma beleza natural, a atriz declara: “Eu gosto de pouca maquiagem. Acho que é porque já me maquiei muito. Eu já fiz tudo em excesso. E, agora, estou indo para o menos”, contou em entrevista à Vogue.
Grazi Massafera tem um cabelo poderoso e desejado. Para mantê-lo saudável, a atriz segue cuidados diários, mencionando que é adepta de usar cremes para manter a hidratação e disse que cada época do ano tem impactos diferentes nos fios.
"No verão, eu hidrato muito mais, tanto no salão, quanto em casa mesmo. Gosto de usar cremes e ampolas no banho [...] Já no inverno, eu acho que o cabelo fica mais comportado por ficar menos exposto ao sol, praia", disse em entrevista à Marie Claire.
Sempre próxima dos seguidores, a atriz compartilha, quando sente necessidade, sua rotina de treinos. No ano passado, Grazi posou em frente ao espelho da academia, exibindo o físico. Usando um conjunto de shorts cinza e top preto, a artista destacou sua cintura fina e abdômen trincado.
“Li um artigo sobre fortalecer as pernas principalmente depois dos 40. Perna forte, mente forte. Tô levando bem a sério! Risos”, disse nas redes sociais.
Outra dica de Grazi Massafera é: nunca dormir com os cabelos molhados!, pois isso enfraquece a saúde dos fios. Apostando em uma rotina de autocuidado simples e prática para a rotina, a atriz ostenta um visual natural e belíssimo.
