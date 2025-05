Médica entrega o segredo da beleza de Grazi Massafera: 'É o básico do básico'

Grazi Massafera revelou como cuida de sua aparência; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giana Campoi explica e dá dicas sobre as escolhas da atriz

Grazi Massafera (42) chamou a atenção dos fãs ao compartilhar sua rotina de cuidados com o corpo e bem-estar. A atriz destacou a importância de fazer massagem facial, ter hábitos saudáveis e usar protetor solar. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giana Campoi,médica dermatologista especialista em Clínica Médica, Dermatologia e Tricologia, explica o assunto.

Grazi Massafera confessou que aprendeu a criar sua própria rotina de beleza, para além dos cuidados com a aparência, a atriz revelou que os hábitos de saúde fazem toda a diferença : "Meu estilo de vida impacta muito na minha pele. Sou super diurna, faço exercícios, durmo cedo e tento manter uma rotina saudável", afirmou em entrevista ao Jornal Globo.

Na lista dos truques simples e certeiros, Grazi Massafera destaca a massagem facial : "Sempre massageio de baixo para cima, seja lavando o rosto ou passando hidratante". Além disso, a atriz reforça a importância de usar protetor solar .

"Gosto de começar com um sabonete facial, depois um hidratante potente, porém sequinho, e claro, protetor solar todos os dias, sem exceção. Uso aquele com cor, que já ajuda a uniformizar. E nunca esqueço do pescoço", revelou Grazi.

É o básico bem feito

A Dra. Giana Campoi, médica dermatologista, é muito importante estar atento com os cuidados com a pele, pois ela é a primeira barreira de defesa do corpo contra agentes externos, entre bactérias, vírus e radiação solar.

"Todo o nosso corpo precisa de repetição, de hábito. Com a pele não é diferente. Lavar com um sabonete apropriado para o seu tipo de pele, usar um hidratante e um filtro solar é o básico do básico. Nessa rotina, não podemos esquecer do pescoço", esclarece.

Os exercícios também ajudam na pele

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a atividade física regular é um fator chave de proteção para prevenção e o controle das doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e diversos tipos de cânceres. Ainda segundo o órgão, entre 2020 e 2030, cerca de 500 milhões de pessoas desenvolverão doenças cardíacas, obesidade, diabetes ou outras doenças não transmissíveis devido à inatividade física.

A Dra. Giana Campoi aponta que os exercícios e hábitos saudáveis também tem impacto na saúde da pele: "Já existem estudos mostrando que praticar exercícios físicos ajuda até a controlar a acne. Manter uma alimentação equilibrada também reflete na qualidade de pele, sem dúvidas", finaliza a Dra. Giana Campoi.

