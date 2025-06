Tratando câncer, Netinho conta quando fará transplante: 'Combatendo'

O cantor Netinho, que iniciou uma nova etapa em seu tratamento contra o câncer, revelou a previsão para realizar o transplante

O cantor Netinho usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 9, para atualizar o público sobre seu tratamento contra o câncer. O artista, que recebeu o diagnóstico da doença no sistema linfático em março deste ano, contou que já se encontra no hospital para iniciar a quinta etapa da quimioterapia.

Netinho, que anteriormente revelou que passará por seis sessões, ainda contou aos seguidores quando fará o transplante de medula óssea — sendo ele mesmo o doador. De acordo com o dono do hit 'Milla', sucesso nos anos 1990, o procedimento está previsto para acontecer logo após a última quimioterapia.

"Hoje me interno no Hospital Aliança Star Rede D’Or Salvador/BA para a 5ª temporada do meu tratamento com quimioterapia. Estamos combatendo um adenoma não-Hodgkin tipo B, agressivo. Serão seis temporadas no total e no final um transplante de medula autólogo (de mim para mim mesmo, sem necessidade de doador) ", declarou o cantor.

Recentemente, antes de finalizar a quarta sessão de quimioterapia, Netinho explicou detalhes das etapas de seu tratamento contra o câncer. "Tudo indo maravilhosamente bem por aqui como Deus quer. Já tomei 128 injeções na barriga nessas 4 temporadas. Minha barriga está uma peneira [risos]! Hoje não haverá caminhadas, é o dia semanal de descanso das atividades físicas", escreveu ele, na ocasião.

"A quimio foi excelente. O meu corpo reage muito bem. Não tive nenhum efeito colateral, graças a Deus e aos meus médicos", acrescentou o artista em outro vídeo, reforçando que o tratamento tem saído conforme o esperado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netinho Oficial (@netinhooficialbrasileiro)

Como é a rotina de Netinho no hospital?

Recentemente, Netinho usou as redes sociais para compartilhar com o público detalhes de sua rotina durante os dias em que precisa permanecer no hospital. O artista, que está prestes a iniciar a quinta sessão de quimioterapia, revelou que realiza caminhadas diárias nos corredores do hospital, além de alguns exercícios de braço com haltere.

"Segunda caminhada por dia. Na última volta, diminuo o ritmo da caminhada para o coração não reduzir de vez no final assim como fiz e faço a vida inteira nas minhas corridas, caminhadas, pedaladas e natação. E sempre um dos ótimos fisioterapeutas daqui do Aliança me acompanham durante toda a atividade física", escreveu o cantor na legenda; confira o vídeo!

Leia também: Especialista alerta sobre exercícios de Netinho em tratamento contra câncer: 'Preparado para lutar'