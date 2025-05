Netinho explica etapas de seu tratamento contra o câncer: '128 injeções'

O cantor Netinho, diagnosticado com câncer, atualizou seu quadro de saúde após finalizar mais uma etapa do tratamento contra a doença

O cantor Netinho está cada vez mais perto de finalizar seu tratamento contra o câncer no sistema linfático. Nesta quarta-feira, 28, o dono do hit 'Milla', sucesso nos anos 1990, contou que a quarta etapa do processo chegará ao fim nos próximos dias.

Anteriormente, Netinho já havia informado que realizaria seis sessões de quimioterapia no total. Agora, o artista aproveitou o fim de mais um ciclo para explicar melhor as etapas de todo o tratamento.

"Os quatro saquinhos da quimio acabaram há quatro dias. São quatro injeções na barriga, já tomei três, falta uma que é nesta sexta-feira [30]. Sábado devo ir para casa para sete dias de alta e voltarei depois para a quinta temporada. Tudo certo, vamos que vamos!", declarou Netinho, celebrando o fim da quarta sessão de quimioterapia.

Na legenda, o cantor acrescentou: "Estou no finalzinho da 4ª temporada. Tudo indo maravilhosamente bem por aqui como Deus quer. Já tomei 128 injeções na barriga nessas 4 temporadas. Minha barriga está uma peneira [risos]! Hoje não haverá caminhadas, é o dia semanal de descanso das atividades físicas", escreveu ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netinho Oficial (@netinhooficialbrasileiro)

Quando Netinho descobriu o câncer?

Em março deste ano, Netinho revelou ao público que foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. O cantor foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após sentir fortes dores nas costas e dificuldades para andar.

Ainda em março, ele iniciou o tratamento em um hospital localizado em Salvador, na Bahia. Netinho, inclusive, já explicou que decidiu compartilhar com o público detalhes de sua batalha contra a doença para desmistificar o processo. Ele ainda aconselhou as pessoas que necessitam do tratamento a não sentirem medo e manter a positividade durante o período delicado.

Leia também: Netinho mostra rotina no hospital em nova fase de tratamento contra o câncer