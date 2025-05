O cantor Netinho, de 58 anos, recebeu o diagnóstico de câncer no sistema linfático em março e segue internado no Hospital Aliança, em Salvador; saiba como ele está

Nesta sexta-feira, 30, o cantor Netinho, de 58 anos, contou, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, que concluiu a quarta etapa de seu tratamento de câncer . Ele, que foi diagnosticado com um linfoma raro, receberá alta do Hospital Aliança, em Salvador, neste sábado, 31.

"Bom dia! Hoje tomarei a 142ª injeção na barriga do meu tratamento até aqui, e amanhã sairei de alta. Deus é maravilhoso e está aqui junto a mim orientando todos os meus médicos e acompanhando tudo", escreveu na legenda da publicação.

E completou:"Voltarei ao hospital no dia 8 de junho para a quinta e penúltima temporada do tratamento que está indo muito bem. Vamos que vamos", disse.

"Amanhã terei a alta dessa quarta temporada aqui no Hospital Aliança Estar, em Salvador, Bahia. Deu tudo certo! A quimio foi excelente. O meu corpo reage muito bem. Não tive nenhum efeito colateral, graças a Deus e aos meus médicos", disse a voz do hit Milla, dos anos 1990, no vídeo.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netinho Oficial (@netinhooficialbrasileiro)

Netinho explica as etapas do tratamento

Perto de finalizar o seu tratamento contra um linfoma, Netinho havia informado que passaria por seis sessões de quimioterapia . Em 2013, Netinho foi diagnosticado com tumores benignos no fígado -- a biópsia,na época, descartou o câncer. Agora, ele explicou as etapas de seu tratamento:

"Os quatro saquinhos da quimio acabaram há quatro dias. São quatro injeções na barriga, já tomei três, falta uma que é nesta sexta-feira [30]. Sábado devo ir para casa para sete dias de alta e voltarei depois para a quinta temporada. Tudo certo, vamos que vamos!", declarou.

