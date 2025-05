Especialista alerta sobre exercícios de Netinho em tratamento contra câncer: 'Preparado para lutar'

Na última quarta-feira (14), Netinho compartilhou em suas redes sociais mais detalhes de seu retorno às atividades físicas em meio à luta contra um câncer

Na última quarta-feira (14), Netinho (58) chamou a atenção dos internautas ao comemorar a retomada de seus exercícios físicos. O cantor recebeu alta hospitalar no dia 9 de maio e segue com o tratamento contra um tipo raro de linfoma após concluir a terceira etapa. Dias depois, o artista pode pedalar uma bicicleta em uma ciclovia e celebrou o momento com os seguidores.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Yamada fala sobre a decisão de Netinho de retomar seus exercícios físicos durante o tratamento contra um câncer: "Podem trazer uma série de benefícios — tanto físicos quanto emocionais. Eles ajudam a manter a força muscular, melhoram o condicionamento cardiovascular, reduzem a fadiga (que é muito comum nesse período) e ainda contribuem para o bem-estar mental. Em muitos casos, o exercício pode ser um aliado importante no controle de efeitos colaterais dos tratamentos, como náuseas, dores e perda de apetite. Mas claro, tudo precisa ser ajustado à realidade e à condição de cada pessoa, com orientação médica e acompanhamento profissional".

"A alimentação entra como parte essencial dessa equação. Quando o corpo está enfrentando uma doença como o câncer, ele tem uma demanda aumentada por nutrientes. Uma alimentação equilibrada, rica em proteínas de alta qualidade, boas fontes de energia e micronutrientes, ajuda a manter o peso corporal, preservar a massa muscular e reforçar o sistema imunológico — tudo isso impacta diretamente na capacidade de recuperação e no sucesso do tratamento. Ou seja: exercício e alimentação não são 'luxos' nesse momento. São ferramentas fundamentais para manter o corpo mais forte, a mente mais estável e o organismo mais preparado para lutar", acrescenta.

O nutricionista ainda destaca que o fato de o cantor continuar com a prática esportiva aos 58 anos durante o tratamento com um câncer, mesmo depois de meses parado, é um grande passo, tanto fisicamente quanto emocionalmente. "O linfoma, como qualquer tipo de câncer, debilita o corpo. E o

tratamento, além de agressivo, costuma gerar muita fadiga, perda de massa muscular, alterações no

apetite e até sintomas depressivos. Voltar a se movimentar, como ele está fazendo, ajuda justamente a

quebrar esse ciclo", diz.

"A atividade física melhora a circulação, estimula o sistema imunológico, contribui para a manutenção da massa magra (que é fundamental durante o tratamento) e, principalmente, resgata uma sensação de autonomia. Quando a pessoa volta a fazer algo que gosta — como pedalar — isso impacta diretamente no humor, na autoestima e na motivação para seguir o tratamento. Claro, tudo com cautela e respeitando os limites do corpo. Mas esse tipo de atitude mostra como o movimento pode ser parte da cura — não só do corpo, mas também da mente", conclui.

