Netinho mostra rotina no hospital em nova fase de tratamento contra o câncer

O cantor Netinho, diagnosticado com câncer, iniciou a quarta sessão de quimioterapia em seu tratamento contra a doença

O cantor Netinho usou as redes sociais na quinta-feira, 22, para atualizar o público a respeito de seu quadro de saúde. O artista, diagnosticado com câncer no sistema linfático em março deste ano, iniciou a quarta sessão de quimioterapia no início desta semana em um hospital em Salvador, na Bahia.

Em seu perfil oficial, Netinho explicou que está bem e, até o momento, não sentiu nenhum efeito colateral. "Meu corpo tem reagido de uma forma espetacular a tudo, graças a Deus, os médicos me informam", declarou o famoso.

Netinho ainda aproveitou para compartilhar com os seguidores como tem sido sua rotina na unidade de saúde durante a nova fase do tratamento contra o câncer. Para ajudar ainda mais em sua recuperação, ele contou que realiza caminhadas diárias nos corredores do hospital, além de alguns exercícios de braço com halter.

"Segunda caminhada por dia. Na última volta, diminuo o ritmo da caminhada para o coração não reduzir de vez no final assim como fiz e faço a vida inteira nas minhas corridas, caminhadas, pedaladas e natação. E sempre um dos ótimos fisioterapeutas daqui do Aliança me acompanham durante toda a atividade física", escreveu o cantor na legenda.

Vale lembrar que, anteriormente, Netinho já revelou que precisará fazer seis sessões de quimioterapia no total.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netinho Oficial (@netinhooficialbrasileiro)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netinho Oficial (@netinhooficialbrasileiro)

Quando Netinho descobriu o câncer?

Em março deste ano, Netinho revelou ao público que foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. O cantor foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após sentir fortes dores nas costas e dificuldades para andar.

Ainda em março, ele iniciou o tratamento em um hospital localizado em Salvador, na Bahia. Netinho, inclusive, já explicou que decidiu compartilhar com o público detalhes de sua batalha contra a doença para desmistificar o processo.

Ele ainda aconselhou as pessoas que necessitam do tratamento a não sentirem medo e manter a positividade durante o período delicado.

Leia também: Especialista alerta sobre exercícios de Netinho em tratamento contra câncer: 'Preparado para lutar'