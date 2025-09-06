Raul Gil: quadro de saúde do apresentador é atualizado em novo boletim médico

O apresentador Raul Gil deu entrada em um hospital em São Paulo na última quarta-feira, 3, e segue internado; saiba detalhes
O apresentador Raul Gil, internado desde o dia 3, teve seu quadro de saúde atualizado na tarde deste sábado, 6. De acordo com informações do novo boletim médico divulgado pelo hospital Moriah, o veterano está em estado estável e segue recebendo medicação endovenosa.
O documento ainda informa que Raul Gil "apresentou melhora no quadro abdominal com diminuição dos sinais inflamatórios e infecciosos". O artista deu entrada na unidade de saúde após sentir fortes cólicas e indisposição.
Lá, ele foi orientado a permanecer internado e realizar alguns exames, que apontaram diverticulite aguda associada a um quadro de desidratação. A condição é classificada por médicos como abdome agudo inflamatório.
Ao 'Gshow', Raul Gil Jr, filho do veterano, reforçou que o pai está se sentindo bem e contou que a família está na expectativa de que o apresentador retorne para casa em breve. "Graças a Deus, ontem estive com ele, assistimos juntos ao jogo do Brasil e do Chile, e ele estava muito bem, se sentindo ótimo", declarou o herdeiro do apresentador na sexta-feira, 5.
Recentemente, o apresentador Raul Gil mostrou como é sua mansão em uma reportagem do programa Domingo Espetacular, da Record. Com o uso de um drone, a equipe da atração revelou o tamanho da propriedade luxuosa.
A casa do comunicador tem quadra de tênis e piscina sofisticada, além de ter a sede espaçosa para os cômodos da casa. A vista aérea da casa mostrou como o local está organizado para ser o refúgio do apresentador no seu dia a dia.
Durante a entrevista no Domingo Espetacular, Raul Gil falou sobre a polêmica com a filha Nanci Gil e a neta Raquel por causa de um atrito familiar. Ele abriu o coração ao contar que ficou triste ao ser criticado publicamente.
"Entristeceu, porque mais de 3 milhões de pessoas começaram a me pichar. Eu não sou nada do que ela falou. Eu sou um amigo dela, o pai dela, e o avô da minha neta. Eu nunca abandonei ela. O que ela tem foi praticamente eu que dei”, disse ele.
Então, ele contou que recebeu uma ligação da filha pedindo desculpas após a polêmica. "Ela me ligou e quero pedir desculpas para o senhor, eu não sei como aconteceu isso. Eu só queria que você se retratasse. Eu desculpei, quem perdoa é Deus", afirmou.
