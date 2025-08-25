Conheça a mansão de Raul Gil: Ele mostra o tamanho da propriedade em vista aérea

Raul Gil abre as portas de sua mansão em nova reportagem e impressiona com o tamanho da propriedade em vista aérea

O apresentador Raul Gil mostrou como é sua mansão em uma reportagem do programa Domingo Espetacular, da Record. Com o uso de um drone, a equipe da atração revelou o tamanho da propriedade luxuosa.

A casa do comunicador tem quadra de tênis e piscina sofisticada, além de ter a sede espaçosa para os cômodos da casa. A vista aérea da casa mostrou como o local está organizado para ser o refúgio do apresentador no seu dia a dia.

Casa de Raul Gil - Foto: Reprodução / Record

Durante a entrevista no Domingo Espetacular, Raul Gil falou sobre a polêmica com a filha Nanci Gil e a neta Raquel por causa de um atrito familiar. Ele abriu o coração ao contar que ficou triste ao ser criticado publicamente. "Entristeceu, porque mais de 3 milhões de pessoas começaram a me pichar. Eu não sou nada do que ela falou. Eu sou um amigo dela, o pai dela, e o avô da minha neta. Eu nunca abandonei ela. O que ela tem foi praticamente eu que dei”, disse ele.

Então, ele contou que recebeu uma ligação da filha pedindo desculpas após a polêmica. "Ela me ligou e quero pedir desculpas para o senhor, eu não sei como aconteceu isso. Eu só queria que você se retratasse. Eu desculpei, quem perdoa é Deus”, afirmou.

Filho de Raul Gil defendeu o pai

Filho do apresentador Raul Gil, Raul Gil Junior se pronunciou sobre a polêmica envolvendo sua irmã, Nanci Gil, e sua sobrinha, Raquel. Na noite desta sexta-feira, 22, ele compartilhou um texto nas redes sociais para dar a sua posição sobre o assunto.

Em sua mensagem, ele defendeu a postura do pai, falou sobre o afastamento da irmã e falou que está preparando um documentário sobre a trajetória do pai. "Nos últimos dias, minha família e eu temos sido alvo de ataques e interpretações injustas nas redes sociais. Muitas pessoas ouviram apenas um lado da história e, por respeito ao meu pai e à minha mãe, sempre preferi o silêncio. Mas diante das ofensas e distorções, sinto a necessidade de esclarecer alguns fatos. Antes de tudo, quero dizer que nunca excluí ninguém da família. O afastamento que se formou ao longo dos anos foi fruto de escolhas pessoais, jamais de barreiras impostas por mim ou por meus pais. Sempre houve espaço para encontros, visitas e aproximação", disse ele.

E completou: "O que mais me entristece é ver meu pai, Raul Gil - um homem que dedicou a vida à família e ao público brasileiro -, ser alvo de palavras desrespeitosas. Quem conhece sua trajetória sabe o quanto ele sempre colocou amor, generosidade e entrega em tudo o que fez. Atacar sua honra ultrapassa limites básicos de respeito e dignidade. Desde muito jovem, estive ao lado dele não apenas como filho, mas como parceiro de trabalho, cuidando de sua história e de sua carreira. Foram décadas de dedicação, muitas vezes sem retorno financeiro, mas sempre com orgulho, gratidão e a certeza de contribuir para manter e fortalecer o patrimônio da família".

Então, ele fez comentários sobre a irmã. "Também é importante separar os laços familiares do ambiente de trabalho. É de conhecimento público que minha irmã sempre teve dificuldades de convivência. Isso não aconteceu apenas comigo, mas também com diversas pessoas ao redor. Quando trabalhamos juntos, a convivência se tornou difícil: houve conflitos recorrentes, posturas inconvenientes e desgastes com diferentes pessoas da equipe. Para proteger o trabalho, preservar o clima profissional e o bem-estar de todos, estabeleci limites e optei por manter distância. Não exponho nomes nem episódios por respeito às pessoas envolvidas, mas registro esses fatos para contextualizar como e por que se formaram certas distâncias ao longo do tempo", declarou.

Por fim, ele disse: "Sei que tudo isso tem sido doloroso para todos nós. Não escrevo para alimentar mágoas, e sim para pedir reflexão. O amor e o respeito devem falar mais alto do que a discórdia. Que possamos preservar o que realmente importa: a verdade, a dignidade e a paz da nossa família. Em breve, o público conhecerá mais da nossa trajetória em um documentário que será, ao mesmo tempo, um registro fiel dos fatos e uma celebração da vida e do legado de Raul Gil - um tributo à sua contribuição para a cultura brasileira e à grandeza de um pai que permanece como inspiração para todos nós".