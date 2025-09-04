Boletim médico revela qual é o diagnóstico de Raul Gil

Raul Gil está internado em hospital de São Paulo desde quarta-feira, 3, e o boletim médico revela o que aconteceu com o apresentador de TV

O apresentador de TV Raul Gil está internado em um hospital de São Paulo desde quarta-feira, 3. Ele foi hospitalizado para fazer exames e o novo boletim médico revelou qual foi o diagnóstico do caso dele.

O artista foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação. O estado de saúde dele é estável e ele deverá ter alta hospitalar nos próximos dias. Ele está sob cuidados de uma equipe médico comandada por um cardiologista.

Mais cedo, o filho dele, Raul Gil Jr, contou detalhes sobre a internação do pai ao Portal Leo Dias. "O doutor Felizola, que é o médico da família, pediu sempre que quando ele tivesse qualquer indisposição, para ele ir lá no Moriah [hospital], que fica do lado da casa dele, para fazer alguns exames. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi para o Moriah, fez um exame, ele estava com uma cólica forte e foi lá para o Moriah e está lá fazendo o exame. Está tudo bem, graças a Deus, ele está muito bem", declarou o herdeiro de Raul Gil.

Em seguida, Raulzinho reforçou que, apesar das dores e indisposição, Raul Gil está bem. "O meu pai está muito bem, eu tive com ele agora, agora mesmo eu deixei ele no hospital. Ele fez exames de sangue, fez os exames que tinha que fazer, mas ele está muito bem! Sem preocupação nenhuma", concluiu ele.

Filho de Raul Gil defendeu o pai

Filho do apresentador Raul Gil, Raul Gil Junior se pronunciou sobre a polêmica envolvendo sua irmã, Nanci Gil, e sua sobrinha, Raquel. Na noite desta sexta-feira, 22, ele compartilhou um texto nas redes sociais para dar a sua posição sobre o assunto.

Em sua mensagem, ele defendeu a postura do pai, falou sobre o afastamento da irmã e falou que está preparando um documentário sobre a trajetória do pai. "Nos últimos dias, minha família e eu temos sido alvo de ataques e interpretações injustas nas redes sociais. Muitas pessoas ouviram apenas um lado da história e, por respeito ao meu pai e à minha mãe, sempre preferi o silêncio. Mas diante das ofensas e distorções, sinto a necessidade de esclarecer alguns fatos. Antes de tudo, quero dizer que nunca excluí ninguém da família. O afastamento que se formou ao longo dos anos foi fruto de escolhas pessoais, jamais de barreiras impostas por mim ou por meus pais. Sempre houve espaço para encontros, visitas e aproximação", disse ele.

E completou: "O que mais me entristece é ver meu pai, Raul Gil - um homem que dedicou a vida à família e ao público brasileiro -, ser alvo de palavras desrespeitosas. Quem conhece sua trajetória sabe o quanto ele sempre colocou amor, generosidade e entrega em tudo o que fez. Atacar sua honra ultrapassa limites básicos de respeito e dignidade. Desde muito jovem, estive ao lado dele não apenas como filho, mas como parceiro de trabalho, cuidando de sua história e de sua carreira. Foram décadas de dedicação, muitas vezes sem retorno financeiro, mas sempre com orgulho, gratidão e a certeza de contribuir para manter e fortalecer o patrimônio da família".

Então, ele fez comentários sobre a irmã. "Também é importante separar os laços familiares do ambiente de trabalho. É de conhecimento público que minha irmã sempre teve dificuldades de convivência. Isso não aconteceu apenas comigo, mas também com diversas pessoas ao redor. Quando trabalhamos juntos, a convivência se tornou difícil: houve conflitos recorrentes, posturas inconvenientes e desgastes com diferentes pessoas da equipe. Para proteger o trabalho, preservar o clima profissional e o bem-estar de todos, estabeleci limites e optei por manter distância. Não exponho nomes nem episódios por respeito às pessoas envolvidas, mas registro esses fatos para contextualizar como e por que se formaram certas distâncias ao longo do tempo", declarou.

Por fim, ele disse: "Sei que tudo isso tem sido doloroso para todos nós. Não escrevo para alimentar mágoas, e sim para pedir reflexão. O amor e o respeito devem falar mais alto do que a discórdia. Que possamos preservar o que realmente importa: a verdade, a dignidade e a paz da nossa família. Em breve, o público conhecerá mais da nossa trajetória em um documentário que será, ao mesmo tempo, um registro fiel dos fatos e uma celebração da vida e do legado de Raul Gil - um tributo à sua contribuição para a cultura brasileira e à grandeza de um pai que permanece como inspiração para todos nós".