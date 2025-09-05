Filha de Raul Gil fala sobre atrito com a família: ‘Espero…’

Filha de Raul Gil, Nanci Gil volta a falar sobre atrito com o irmão e o pai e revela se espera uma reconciliação da família

Filha de Raul Gil, Nanci Gil voltou a falar sobre o atrito em sua família. Depois de expor que recebeu uma notificação extrajudicial para não falar sobre os familiares publicamente, ela retomou o assunto ao responder mensagens de seguidores nas redes sociais.

Em suas declarações, ela falou que espera uma reconciliação entre eles. “Queria que tudo ficasse bem. Só isso”, disse ela, e completou: “Chega uma hora que a gente se perde do começo de tudo e espero que termine bem para todos”.

Então, Nanci disse também: “Quando a nós duas, minha filha e eu, já fizemos tudo para promover a paz, mas, por algum motivo por mim desconhecido, não conseguimos”.

Leia também:Boletim médico revela qual é o diagnóstico de Raul Gil

Logo depois, ela declarou que é difícil o que é pessoal e público na vida após crescer no meio das celebridades. “É bem difícil quando tudo se mistura. Nascemos, convivemos, vivemos, crescemos neste meio. A mídia é a extensão das nossas casas. Para falar a verdade, até para nós é difícil separar. São muitos anos como se fosse casa e quintal. Acredito que só quem é do meio pode entender. Tenho amigos e amigas desde a infância que até hoje não entendem como é nossas vidas. Mesmo assim, acredito que os conselhos que aqui recebemos foram com as melhores intenções”, contou.

Por fim, Nanci falou sobre esperar que o pai ajude na reconciliação dela com o irmão. “Independente de qual família estaríamos falando, a hierarquia tem que ser respeitada. E os pais podem e devem colocar os filhos nos seus lugares e promover a harmonia e irmandade”, declarou.

Leia também: Conheça a mansão de Raul Gil: Ele mostra o tamanho da propriedade em vista aérea

Filho de Raul Gil defendeu o pai

Filho do apresentador Raul Gil, Raul Gil Junior se pronunciou sobre a polêmica envolvendo sua irmã, Nanci Gil, e sua sobrinha, Raquel. Na noite desta sexta-feira, 22, ele compartilhou um texto nas redes sociais para dar a sua posição sobre o assunto.

Em sua mensagem, ele defendeu a postura do pai, falou sobre o afastamento da irmã e falou que está preparando um documentário sobre a trajetória do pai. "Nos últimos dias, minha família e eu temos sido alvo de ataques e interpretações injustas nas redes sociais. Muitas pessoas ouviram apenas um lado da história e, por respeito ao meu pai e à minha mãe, sempre preferi o silêncio. Mas diante das ofensas e distorções, sinto a necessidade de esclarecer alguns fatos. Antes de tudo, quero dizer que nunca excluí ninguém da família. O afastamento que se formou ao longo dos anos foi fruto de escolhas pessoais, jamais de barreiras impostas por mim ou por meus pais. Sempre houve espaço para encontros, visitas e aproximação", disse ele.

E completou: "O que mais me entristece é ver meu pai, Raul Gil - um homem que dedicou a vida à família e ao público brasileiro -, ser alvo de palavras desrespeitosas. Quem conhece sua trajetória sabe o quanto ele sempre colocou amor, generosidade e entrega em tudo o que fez. Atacar sua honra ultrapassa limites básicos de respeito e dignidade. Desde muito jovem, estive ao lado dele não apenas como filho, mas como parceiro de trabalho, cuidando de sua história e de sua carreira. Foram décadas de dedicação, muitas vezes sem retorno financeiro, mas sempre com orgulho, gratidão e a certeza de contribuir para manter e fortalecer o patrimônio da família".

Então, ele fez comentários sobre a irmã. "Também é importante separar os laços familiares do ambiente de trabalho. É de conhecimento público que minha irmã sempre teve dificuldades de convivência. Isso não aconteceu apenas comigo, mas também com diversas pessoas ao redor. Quando trabalhamos juntos, a convivência se tornou difícil: houve conflitos recorrentes, posturas inconvenientes e desgastes com diferentes pessoas da equipe. Para proteger o trabalho, preservar o clima profissional e o bem-estar de todos, estabeleci limites e optei por manter distância. Não exponho nomes nem episódios por respeito às pessoas envolvidas, mas registro esses fatos para contextualizar como e por que se formaram certas distâncias ao longo do tempo", declarou.

Por fim, ele disse: "Sei que tudo isso tem sido doloroso para todos nós. Não escrevo para alimentar mágoas, e sim para pedir reflexão. O amor e o respeito devem falar mais alto do que a discórdia. Que possamos preservar o que realmente importa: a verdade, a dignidade e a paz da nossa família. Em breve, o público conhecerá mais da nossa trajetória em um documentário que será, ao mesmo tempo, um registro fiel dos fatos e uma celebração da vida e do legado de Raul Gil - um tributo à sua contribuição para a cultura brasileira e à grandeza de um pai que permanece como inspiração para todos nós".