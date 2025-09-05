CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Filha de Raul Gil fala sobre atrito com a família: ‘Espero…’
Atualidades / Família

Filha de Raul Gil fala sobre atrito com a família: ‘Espero…’

Filha de Raul Gil, Nanci Gil volta a falar sobre atrito com o irmão e o pai e revela se espera uma reconciliação da família

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 09h33

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Nanci Gil
Nanci Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Raul Gil, Nanci Gil voltou a falar sobre o atrito em sua família. Depois de expor que recebeu uma notificação extrajudicial para não falar sobre os familiares publicamente, ela retomou o assunto ao responder mensagens de seguidores nas redes sociais.

Em suas declarações, ela falou que espera uma reconciliação entre eles. “Queria que tudo ficasse bem. Só isso”, disse ela, e completou: “Chega uma hora que a gente se perde do começo de tudo e espero que termine bem para todos”.

Então, Nanci disse também: “Quando a nós duas, minha filha e eu, já fizemos tudo para promover a paz, mas, por algum motivo por mim desconhecido, não conseguimos”.

Leia também:Boletim médico revela qual é o diagnóstico de Raul Gil

Logo depois, ela declarou que é difícil o que é pessoal e público na vida após crescer no meio das celebridades. “É bem difícil quando tudo se mistura. Nascemos, convivemos, vivemos, crescemos neste meio. A mídia é a extensão das nossas casas. Para falar a verdade, até para nós é difícil separar. São muitos anos como se fosse casa e quintal. Acredito que só quem é do meio pode entender. Tenho amigos e amigas desde a infância que até hoje não entendem como é nossas vidas. Mesmo assim, acredito que os conselhos que aqui recebemos foram com as melhores intenções”, contou.

Por fim, Nanci falou sobre esperar que o pai ajude na reconciliação dela com o irmão. “Independente de qual família estaríamos falando, a hierarquia tem que ser respeitada. E os pais podem e devem colocar os filhos nos seus lugares e promover a harmonia e irmandade”, declarou.

Leia também: Conheça a mansão de Raul Gil: Ele mostra o tamanho da propriedade em vista aérea

Filho de Raul Gil defendeu o pai

Filho do apresentador Raul Gil, Raul Gil Junior se pronunciou sobre a polêmica envolvendo sua irmã, Nanci Gil, e sua sobrinha, Raquel. Na noite desta sexta-feira, 22, ele compartilhou um texto nas redes sociais para dar a sua posição sobre o assunto

Em sua mensagem, ele defendeu a postura do pai, falou sobre o afastamento da irmã e falou que está preparando um documentário sobre a trajetória do pai. "Nos últimos dias, minha família e eu temos sido alvo de ataques e interpretações injustas nas redes sociais. Muitas pessoas ouviram apenas um lado da história e, por respeito ao meu pai e à minha mãe, sempre preferi o silêncio. Mas diante das ofensas e distorções, sinto a necessidade de esclarecer alguns fatos. Antes de tudo, quero dizer que nunca excluí ninguém da família. O afastamento que se formou ao longo dos anos foi fruto de escolhas pessoais, jamais de barreiras impostas por mim ou por meus pais. Sempre houve espaço para encontros, visitas e aproximação", disse ele.

E completou: "O que mais me entristece é ver meu pai, Raul Gil - um homem que dedicou a vida à família e ao público brasileiro -, ser alvo de palavras desrespeitosas. Quem conhece sua trajetória sabe o quanto ele sempre colocou amor, generosidade e entrega em tudo o que fez. Atacar sua honra ultrapassa limites básicos de respeito e dignidade. Desde muito jovem, estive ao lado dele não apenas como filho, mas como parceiro de trabalho, cuidando de sua história e de sua carreira. Foram décadas de dedicação, muitas vezes sem retorno financeiro, mas sempre com orgulho, gratidão e a certeza de contribuir para manter e fortalecer o patrimônio da família". 

Então, ele fez comentários sobre a irmã. "Também é importante separar os laços familiares do ambiente de trabalho. É de conhecimento público que minha irmã sempre teve dificuldades de convivência. Isso não aconteceu apenas comigo, mas também com diversas pessoas ao redor. Quando trabalhamos juntos, a convivência se tornou difícil: houve conflitos recorrentes, posturas inconvenientes e desgastes com diferentes pessoas da equipe. Para proteger o trabalho, preservar o clima profissional e o bem-estar de todos, estabeleci limites e optei por manter distância. Não exponho nomes nem episódios por respeito às pessoas envolvidas, mas registro esses fatos para contextualizar como e por que se formaram certas distâncias ao longo do tempo", declarou. 

Por fim, ele disse: "Sei que tudo isso tem sido doloroso para todos nós. Não escrevo para alimentar mágoas, e sim para pedir reflexão. O amor e o respeito devem falar mais alto do que a discórdia. Que possamos preservar o que realmente importa: a verdade, a dignidade e a paz da nossa família. Em breve, o público conhecerá mais da nossa trajetória em um documentário que será, ao mesmo tempo, um registro fiel dos fatos e uma celebração da vida e do legado de Raul Gil - um tributo à sua contribuição para a cultura brasileira e à grandeza de um pai que permanece como inspiração para todos nós". 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Raul Gilnanci gilfilha de raul gil

Leia também

Eita!

Maíra Cardi expõe motivo de ter fechado rede social da filha - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi expõe por que fechou a rede social da filha: 'Muito doente'

Amor!

Filha de Ana Maria Braga faz reflexão - Reprodução/Instagram

Filha de Ana Maria Braga faz reflexão sobre ter nascido da apresentadora: 'Vai saber'

Fofura!

Zé Felipe mostra momento com os filhos - Reprodução/Instagram

Com Virginia viajando, Zé Felipe mostra como está com os filhos

Família!

Debora Bloch come com homenagem para Jonas Bloch - Reprodução/TV Brasil

Debora Bloch comove com declaração para o pai, Jonas Bloch: 'Influência'

canonização

Carlo Acutis - Foto: Site Carlo Acutis

Quem é Carlo Acutis, o primeiro santo millennial, e por que é chamado de 'padroeiro da internet'?

ROMANCE

Margareth Serrão e Danilo Nascimento - Foto: Reprodução/Instagram

Mãe de Virginia exibe momento com o namorado: 'Bom de cama ele'

Últimas notícias

Rei Charles III e príncipe HarryAs 3 exigências do príncipe Harry para reencontro com o pai, Rei Charles III
Filha de Ana Maria Braga faz reflexãoFilha de Ana Maria Braga faz reflexão sobre ter nascido da apresentadora: 'Vai saber'
Regina Duarte precisou usar uma cadeira de rodas durante uma visita por conta de uma bolha no dedinho do péRegina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'
Tiago Barnabé realizou um Transplante Capilar Técnica FUE Método FullgraftingTiago Barnabé, a Narcisa, revela procedimento estético e declara: 'Muda por completo'
Zé Felipe mostra momento com os filhosCom Virginia viajando, Zé Felipe mostra como está com os filhos
Debora Bloch come com homenagem para Jonas BlochDebora Bloch comove com declaração para o pai, Jonas Bloch: 'Influência'
Nanci GilFilha de Raul Gil fala sobre atrito com a família: ‘Espero…’
Carlo AcutisQuem é Carlo Acutis, o primeiro santo millennial, e por que é chamado de 'padroeiro da internet'?
Renata Salatini tem trajetória de sucesso no agroDe sonho adiado a realização plena: Renata Salatini rompe barreiras no agro e tem trajetória inspiradora
Gigi Grigio, Ademara, Bia Ben, Solano, Mari Gonzalez, Torloni e Marcela Fetter aos pés da SamaúmaDia da Amazônia: um chamado à consciência e à preservação
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade