Filho de Raul Gil revela causa da internação do apresentador

Filho do apresentador Raul Gil, Raulzinho atualizou o quadro de saúde do pai após internação em um hospital em São Paulo

O apresentador Raul Gil precisou ser internado em um hospital em Indianópolis, em São Paulo, na noite de quarta-feira, 3. O veterano realizou alguns exames e foi orientado pela equipe médica a permanecer na unidade de saúde. As informações são do portal LeoDias.

Após a notícia se tornar pública, o filho de Raul Gil falou sobre o quadro de saúde do apresentador e explicou o motivo da internação. Ao portal LeoDias, Raulzinho contou que o pai seguiu para o hospital após sentir fortes cólicas e indisposição.

"O doutor Felizola, que é o médico da família, pediu sempre que quando ele tivesse qualquer indisposição, para ele ir lá no Moriah [hospital], que fica do lado da casa dele, para fazer alguns exames. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi para o Moriah, fez um exame, ele estava com uma cólica forte e foi lá para o Moriah e está lá fazendo o exame. Está tudo bem, graças a Deus, ele está muito bem ", declarou o herdeiro de Raul Gil.

Em seguida, Raulzinho reforçou que, apesar das dores e indisposição, Raul Gil está bem. " O meu pai está muito bem, eu tive com ele agora, agora mesmo eu deixei ele no hospital. Ele fez exames de sangue, fez os exames que tinha que fazer, mas ele está muito bem! Sem preocupação nenhuma ", concluiu ele.

Conheça a mansão de Raul Gil

Recentemente, o apresentador Raul Gil mostrou como é sua mansão em uma reportagem do programa Domingo Espetacular, da Record. Com o uso de um drone, a equipe da atração revelou o tamanho da propriedade luxuosa.

A casa do comunicador tem quadra de tênis e piscina sofisticada, além de ter a sede espaçosa para os cômodos da casa. A vista aérea da casa mostrou como o local está organizado para ser o refúgio do apresentador no seu dia a dia.

Atrito familiar

Durante a entrevista no Domingo Espetacular, Raul Gil falou sobre a polêmica com a filha Nanci Gil e a neta Raquel por causa de um atrito familiar. Ele abriu o coração ao contar que ficou triste ao ser criticado publicamente.

"Entristeceu, porque mais de 3 milhões de pessoas começaram a me pichar. Eu não sou nada do que ela falou. Eu sou um amigo dela, o pai dela, e o avô da minha neta. Eu nunca abandonei ela. O que ela tem foi praticamente eu que dei”, disse ele.

Então, ele contou que recebeu uma ligação da filha pedindo desculpas após a polêmica. "Ela me ligou e quero pedir desculpas para o senhor, eu não sei como aconteceu isso. Eu só queria que você se retratasse. Eu desculpei, quem perdoa é Deus", afirmou.

