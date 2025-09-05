Como está Raul Gil? Novo boletim médico atualiza estado de saúde do apresentador

O apresentador Raul Gil segue internado no Hospital Moriah, em São Paulo, segundo o boletim médico emitido nesta sexta-feira, 5. Saiba como ele está

Internado desde quarta-feira, 3, o apresentador Raul Gil foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório devido a diverticulite e desidratação. Nesta sexta-feira, 5, um novo boletim médico atualizou o estado de saúde do comunicador.

"O apresentador Sr. Raul Gil segue internado no Hospital Moriah, onde está desde o dia 03 de setembro. O paciente segue em tratamento medicamentoso. Seu estado geral é estável, e ele está sob os cuidados da equipe comandada pelo Dr. Sérgio Felizola, clínico médico/internista", diz o documento.

Nesta quinta-feira, 4, os médicos informaram que o artista foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório devido a diverticulite aguda e desidratação. Seu estado de saúde é estável, e ele deverá receber alta hospitalar nos próximos dias. Atualmente, ele está sob os cuidados de uma equipe médica comandada por um cardiologista.

Por que Raul Gil foi ao hospital?

Mais cedo, o filho dele, Raul Gil Jr, contou detalhes sobre a internação do pai ao Portal Leo Dias. "O doutor Felizola, que é o médico da família, pediu sempre que quando ele tivesse qualquer indisposição, para ele ir lá no Moriah [hospital], que fica do lado da casa dele, para fazer alguns exames. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi para o Moriah, fez um exame, ele estava com uma cólica forte e foi lá para o Moriah e está lá fazendo o exame. Está tudo bem, graças a Deus, ele está muito bem", declarou o herdeiro de Raul Gil.

Em seguida, Raulzinho reforçou que, apesar das dores e indisposição, Raul Gil está bem. "O meu pai está muito bem, eu tive com ele agora, agora mesmo eu deixei ele no hospital. Ele fez exames de sangue, fez os exames que tinha que fazer, mas ele está muito bem! Sem preocupação nenhuma", concluiu ele.

