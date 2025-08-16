Nadja Haddad revela o diagnóstico de sua mãe, que está na UTI

Após revelar que a mãe está na UTI há alguns dias, a apresentadora Nadja Haddad explica o que aconteceu com a saúde da senhora

A apresentadora Nadja Haddad explicou o que aconteceu com sua mãe, Maria Auxiliadora Haddad, que esta internada desde o início do mês na UTI. Neste sábado, 16, a estrela abriu o diagnóstico da mãe para os seguidores.

A artista contou que a mãe foi diagnosticada com uma infecção por causa de uma bactéria que entrou em seu corpo por meio de uma ferida que não cicatriza. Ela contou que alguns exames da mãe oscilaram nos últimos tempos e ela segue internada na UTI, entre altos e baixos.

"A minha mãe está com uma infecção decorrente de uma ferida, de um machucado, no quadril. Ela bateu o quadril na cadeira de rodas dela. Como ela é diabética, qualquer machucadinho pode virar uma grande ferida, por mais que cuide. E foi muito cuidada. Mas diabetes é muito sério. Por mais que tenha sido muito cuidada, a ferida não está cicatrizando e foi identificado uma bactéria, que, muito provavelmente, veio através da ferida. Essa bactéria não está colaborando, está sendo resistência”, disse ela.

E completou: "Mudaram os antibióticos e agora é orar para exterminar a bactéria e o novo antibiótico seja potente o suficiente. Isso fez com que ela ficasse com a pressão oscilando, a glicemia oscilando, tudo saiu do trilho novamente. Ela é forte, nós temos fé e vamos continuar em oração”.

A mãe da apresentadora tem Alzheimer há alguns anos. Quando foi internada, ela ficou entubada, mas seu quadro melhorou poucos dias depois.

Atualmente, Nadja Haddad pode ser vista no comando do programa Bake Off Brasil, do SBT.

Nadja Haddad perdeu um dos filhos gêmeos

A apresentadora Nadja Haddad gravou um relato comovente sobre como foi se despedir do filho Antônio, que morreu poucos dias depois do nascimento prematuro. Em um relato no canal Voz das Mães, a estrela relembrou a dor de ver o filho morrer em seus braços e como foi se despedir dele no necrotério.

Haddad contou que não consegue definir o que sentiu na hora em que o filho faleceu. "O Antônio partiu no meu colo. Eu não sei dar nome para o que eu senti. Mas eu garanto que é a dor mais dilacerante que alguém pode sentir”, afirmou.

Então, ela lembrou quando se despediu do bebê no necrotério. "E a pior sensação que eu tive foi quando eu fui vê-lo. Eu fui a última a visitar. E eu pensei: Meu Deus, eu sonhava em ver meu filho no berçário. E eu estou indo ver meu filho no necrotério. E eu lembro tanto daquela sala escrito: necrotério. Eu não conseguia andar, eu estava na cadeira de rodas. E eu comecei a gritar de novo e eu queria ir embora, eu queria sair dali”, comentou, entre lágrimas.

Por fim, a comunicadora falou que sua vida tem sido de desafios nos últimos tempos. "Esse ano, o Dia das Mães cai exatamente no dia em que o meu bebê foi embora. Ano passado, o Dia das Mães foi no dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe tem Alzheimer, então ela nem entendi o que estava acontecendo. Então, para mim, tem sido o tempo inteiro uma luta, sabe? Um desafio muito grande. E que é só Deus mesmo para poder sustentar, acolher e dar força”, refletiu.

Vale lembrar que Nadja Haddad deu à luz gêmeos em 2024, José e Antônio, que nasceram prematuros aos 6 meses de gestação. O bebê Antônio morreu em meados de maio de 2024, poucas semanas depois do nascimento. Enquanto isso, o bebê José ficou internado por quase sete meses e recebeu alta hospitalar no final de 2024. Ele já completou um ano de idade e está se desenvolvendo a cada dia para se recuperar da prematuridade.

