Nadja Haddad chora ao falar do luto: 'Ver meu filho no necrotério'

A apresentadora Nadja Haddad gravou um relato comovente sobre como foi se despedir do filho Antônio, que morreu poucos dias depois do nascimento prematuro. Em um relato no canal Voz das Mães, a estrela relembrou a dor de ver o filho morrer em seus braços e como foi se despedir dele no necrotério.

Haddad contou que não consegue definir o que sentiu na hora em que o filho faleceu. " O Antônio partiu no meu colo . Eu não sei dar nome para o que eu senti. Mas eu garanto que é a dor mais dilacerante que alguém pode sentir”, afirmou.

Então, ela lembrou quando se despediu do bebê no necrotério. "E a pior sensação que eu tive foi quando eu fui vê-lo. Eu fui a última a visitar. E eu pensei: Meu Deus, eu sonhava em ver meu filho no berçário. E eu estou indo ver meu filho no necrotério . E eu lembro tanto daquela sala escrito: necrotério. Eu não conseguia andar, eu estava na cadeira de rodas. E eu comecei a gritar de novo e eu queria ir embora, eu queria sair dali”, comentou, entre lágrimas.

Por fim, a comunicadora falou que sua vida tem sido de desafios nos últimos tempos. "Esse ano, o Dia das Mães cai exatamente no dia em que o meu bebê foi embora. Ano passado, o Dia das Mães foi no dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe tem Alzheimer, então ela nem entendi o que estava acontecendo. Então, para mim, tem sido o tempo inteiro uma luta, sabe? Um desafio muito grande. E que é só Deus mesmo para poder sustentar, acolher e dar força”, refletiu.

Vale lembrar que Nadja Haddad deu à luz gêmeos em 2024, José e Antônio, que nasceram prematuros aos 6 meses de gestação. O bebê Antônio morreu em meados de maio de 2024, poucas semanas depois do nascimento. Enquanto isso, o bebê José ficou internado por quase sete meses e recebeu alta hospitalar no final de 2024. Ele já completou um ano de idade e está se desenvolvendo a cada dia para se recuperar da prematuridade.

Por que Nadjad Haddad teve o parto prematuro?

A apresentadora Nadja Haddad aproveitou um tempo livre para responder perguntas dos fãs e revelou o motivo do seu parto prematuro. Nos Stories do Instagram, ela contou que teve um problema nas placentas dos gêmeos . "Foi um amadurecimento das minhas placentas fora da época. As minhas placentas já estavam em um estado - eu não sei explicar tecnicamente - mas ao ponto de uma criança que estava para nascer. Então, elas amadureceram mais rápido do que deveriam. Foi por problemas nas placentas”, explicou ela, que teve o parto com 23 semanas de gestação.

Então, Haddad ainda comentou sobre como será o futuro com José quando ele for para casa. "O José vai ter muita restrição. Eu expliquei nos stories sobre a questão da imunidade de um bebê prematuro extremo. Mesmo o bebêzinho que nasceu no período certo, exige alguns cuidados, uma proteção durante um período. O bebê prematuro extremo exige muito mais. O José vai ter um monte de restrições. A gente já sabe disso, visita, lugar público. Eu ainda não sei dizer o quanto ele vai ficar isolado, quanto tempo, mas ele vai ter que se manter isolamento parecido com o que a gente vive no hospital, limite de pessoas e até uso de máscara”, afirmou ela.

