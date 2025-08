Mãe de Nadja Haddad está entubada na UTI: ‘Muito delicado’

A apresentadora Nadja Haddad implora por orações pela saúde de sua mãe, que está na UTI com estado de saúde delicado

A apresentadora Nadja Haddad revelou que sua mãe, Maria Auxiliadora Haddad, esta internada na UTI de um hospital. Ela contou que a mãe foi entubada na noite de sábado, 2, e seu estado de saúde é delicado.

A artista não revelou qual foi o diagnóstico da mãe ou o motivo da internação, mas disse que o estado de saúde dela é delicado. Com isso, ela pediu orações dos fãs pela recuperação da mãe.

“Amigos, implora pela oração de vocês pela minha rainha. Minha mãezinha foi entubada na noite deste sábado e está na UTI. O estado é muito delicado. Sabemos bem, mas também reconhecemos esse Deus que nos faz viver grandes milagres! A oração tem o poder de mudar diagnósticos”, declarou nas redes sociais neste domingo, 3.

A mãe de Nadjad Haddad vive com o Alzheimer há alguns anos. Ela mora com a filha na Grande São Paulo.

A declaração de amor de Nadja Haddad para a mãe

Em um post nas redes sociais em maio deste ano, Nadja Hadda fez uma declaração de amor para a mãe no dia do aniversário dela.

"Hoje é o niver da minha rainha! Mas não tenho data fixa para demonstrar todo o amor que tenho por quem me gerou com tanto amor e sacrifício. Esse café da manhã na cama foi no comecinho desse ano! Ela merece toda minha gratidão e afeto todos os dias da minha vida. Eu sou o milagre dela. Somos abençoadas e, mesmo com todos os percalços, estaremos sempre juntas. Te amo pra além do infinito, mamãe!", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🌹Nadja Haddad 🅾️+ (@nadjahaddad)

Nadja Haddad perdeu um dos filhos gêmeos

A apresentadora Nadja Haddad gravou um relato comovente sobre como foi se despedir do filho Antônio, que morreu poucos dias depois do nascimento prematuro. Em um relato no canal Voz das Mães, a estrela relembrou a dor de ver o filho morrer em seus braços e como foi se despedir dele no necrotério.

Haddad contou que não consegue definir o que sentiu na hora em que o filho faleceu. "O Antônio partiu no meu colo. Eu não sei dar nome para o que eu senti. Mas eu garanto que é a dor mais dilacerante que alguém pode sentir”, afirmou.

Então, ela lembrou quando se despediu do bebê no necrotério. "E a pior sensação que eu tive foi quando eu fui vê-lo. Eu fui a última a visitar. E eu pensei: Meu Deus, eu sonhava em ver meu filho no berçário. E eu estou indo ver meu filho no necrotério. E eu lembro tanto daquela sala escrito: necrotério. Eu não conseguia andar, eu estava na cadeira de rodas. E eu comecei a gritar de novo e eu queria ir embora, eu queria sair dali”, comentou, entre lágrimas.

Por fim, a comunicadora falou que sua vida tem sido de desafios nos últimos tempos. "Esse ano, o Dia das Mães cai exatamente no dia em que o meu bebê foi embora. Ano passado, o Dia das Mães foi no dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe tem Alzheimer, então ela nem entendi o que estava acontecendo. Então, para mim, tem sido o tempo inteiro uma luta, sabe? Um desafio muito grande. E que é só Deus mesmo para poder sustentar, acolher e dar força”, refletiu.

Vale lembrar que Nadja Haddad deu à luz gêmeos em 2024, José e Antônio, que nasceram prematuros aos 6 meses de gestação. O bebê Antônio morreu em meados de maio de 2024, poucas semanas depois do nascimento. Enquanto isso, o bebê José ficou internado por quase sete meses e recebeu alta hospitalar no final de 2024. Ele já completou um ano de idade e está se desenvolvendo a cada dia para se recuperar da prematuridade.

