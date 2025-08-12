Nadja Haddad atualiza o estado de saúde da mãe: 'Foi extubada'

Após revelar que a mãe estava internada na UTI e entubada, Nadja Haddad atualiza estado de saúde de dona Maria; veja como ela está

A apresentadora Nadja Haddad atualizou o estado de saúde de sua mãe, Maria Auxiliadora Haddad. Após no sábado, 2, contar que a senhora estava internada e entubada na UTI, a famosa compartilhou nesta segunda-feira, 11, que ela apresentou melhora.

Em seus stories, a jornalista escreveu comemorando que a mãe foi extubada e que espera em breve levá-la para casa.

"Amigos! Trago boas notícias! Minha rainha foi extubada hoje! Deus tem derramado sua misericórdia sobre ela... Acredito que, em breve, ela voltará para casa! Vamos seguir em oração!", disse a apresentadora do Bake Off Brasil.

É bom lembrar que a mãe de Nadjad Haddad vive com o Alzheimer há alguns anos. Ela mora com a filha na Grande São Paulo.

Nadja Haddad atualiza estado de saúde da mãe - Foto: Reprodução/Instagram

Nadja Haddad perdeu um dos filhos gêmeos

A apresentadora Nadja Haddad gravou um relato comovente sobre como foi se despedir do filho Antônio, que morreu poucos dias depois do nascimento prematuro. Em um relato no canal Voz das Mães, a estrela relembrou a dor de ver o filho morrer em seus braços e como foi se despedir dele no necrotério.

Haddad contou que não consegue definir o que sentiu na hora em que o filho faleceu. "O Antônio partiu no meu colo. Eu não sei dar nome para o que eu senti. Mas eu garanto que é a dor mais dilacerante que alguém pode sentir”, afirmou.

Então, ela lembrou quando se despediu do bebê no necrotério. "E a pior sensação que eu tive foi quando eu fui vê-lo. Eu fui a última a visitar. E eu pensei: Meu Deus, eu sonhava em ver meu filho no berçário. E eu estou indo ver meu filho no necrotério. E eu lembro tanto daquela sala escrito: necrotério. Eu não conseguia andar, eu estava na cadeira de rodas. E eu comecei a gritar de novo e eu queria ir embora, eu queria sair dali”, comentou, entre lágrimas.

Por fim, a comunicadora falou que sua vida tem sido de desafios nos últimos tempos. "Esse ano, o Dia das Mães cai exatamente no dia em que o meu bebê foi embora. Ano passado, o Dia das Mães foi no dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe tem Alzheimer, então ela nem entendi o que estava acontecendo. Então, para mim, tem sido o tempo inteiro uma luta, sabe? Um desafio muito grande. E que é só Deus mesmo para poder sustentar, acolher e dar força”, refletiu.

Vale lembrar que Nadja Haddad deu à luz gêmeos em 2024, José e Antônio, que nasceram prematuros aos 6 meses de gestação. O bebê Antônio morreu em meados de maio de 2024, poucas semanas depois do nascimento. Enquanto isso, o bebê José ficou internado por quase sete meses e recebeu alta hospitalar no final de 2024. Ele já completou um ano de idade e está se desenvolvendo a cada dia para se recuperar da prematuridade.

