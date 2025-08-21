Guilherme Fontes conta que passará por novas cirurgias após operação no ouvido

No ar na reprise de 'A Viagem', o ator Guilherme Fontes revelou que fará mais algumas cirurgias após se recuperar de outro procedimento

O ator Guilherme Fontes usou as redes sociais na quarta-feira, 20, para atualizar o público a respeito de sua recuperação. O artista, que pode ser visto nas telinhas atualmente na reprise de 'A Viagem' (1994), na TV Globo, passou por uma cirurgia no ouvido sob os cuidados de um médico otorrinolaringologista no início deste mês.

Em seu perfil oficial, o intérprete do vilão Alexandre contou que já está recuperado do procedimento e, em breve, passará por novas cirurgias, desta vez no joelho e pé, além de tratar uma hérnia. O ator ainda explicou que as operações não serão complexas e que poderá seguir sua rotina normalmente.

" 100% recuperado. Ouvidos 100% funcionando. Agora partiu joelho, pé, hérnia e outro assunto mais discreto e pessoal. Nada que interfira nas atividades diárias. Posso trabalhar, viver, rir, sonhar ", declarou Guilherme Fontes, sem entrar em muitos detalhes sobre os novos procedimentos.

Nos comentários da postagem, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao veterano, desejando uma ótima recuperação nas próximas cirurgias: "Boa sorte, vai dar tudo certo, vou orar pra você receber boas energias", escreveu um admirador. "Graças a Deus moço e todas cirurgias vão ser só sucesso", disse outro. "Deus te abençoe, estarei torcendo por você", falou um terceiro.

Guilherme Fontes foi picado por cobra

Recentemente, Guilherme Fontes contou aos seguidores que foi picado por uma cobra. Na ocasião, o ator explicou que foi surpreendido por uma jararaca em sua residência, localizada no meio da mata, no alto do bairro da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

No dia em que revelou o ocorrido, o veterano explicou que sentiu bastante dor no momento da picada. "Como sou resiliente em demasia, passei mais tempo no instante após ser picado acalmando quem a minha volta estava. O que fazer nessa hora? Apertar o local ou amarrar uma tala igual como nós vemos nos filmes? Deixar fluir o sangue e correr para o hospital. Estou bem. Medicado e com a mão para cima", relatou ele.

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Guilherme Fontes mostrou como ficou o seu dedo, que foi o local da picada. Na ocasião, ele revelou o hematoma e contou que já estava cicatrizando. "Foi a sensação de uma agulha entrando no dedo. Um dente entrou e o outro arranhou”, recordou o artista.

Guilherme ainda contou que o incidente com a cobra jararaca aconteceu quando foi mexer com a lenha na varanda de sua casa e o animal avançou. Como a cobra é venenosa, ele correu para uma unidade de pronto-atendimento e recebeu o soro com o antídoto para o veneno. “No mesmo dia, a mão foi desinchando”, contou ele, por fim.

Guilherme Fontes revela que largou vício há 36 anos

Em 2024, Guilherme Fontes compartilhou com o público um relato a respeito de sua vida pessoal. Em suas redes sociais, o artista surpreendeu ao revelar pela primeira vez que, há 36 anos, conseguiu largar um vício, iniciado ainda na pré-adolescência.

O eterno Alexandre de 'A Viagem' (1994) resgatou uma foto de quando era mais jovem e contou que possuía o hábito de fumar. De acordo com Guilherme, o primeiro cigarro foi consumido aos 12 anos de idade.

"Imaginar que fumei dos meus tenros 12 anos até os 21 anos. Uma loucura adolescente de autoafirmação. Me sentia estupidamente 'o tal'. Estou há 36 anos livre dessa praga", disse ele. Ao longo do relato, Guilherme Fontes contou que parou de fumar devido a problemas de saúde, que sempre se agravavam quando ele retomava o hábito; confira mais detalhes!

