Guilherme Fontes vai às pressas ao hospital após ser picado por animal venenoso

O ator Guilherme Fontes relata acidente em casa, que fica em um ambiente rural, e atualiza o seu estado de saúde após susto; entenda

Nesta segunda-feira, 16, o ator Guilherme Fontes, de 58 anos, compartilhou com os seguidores de sua conta oficial no Instagram, o susto que viveu após ser picado por uma cobra em sua casa, que fica em um ambiente rural . Em vídeo compartilhado no feed, o artista deu detalhes sobre o ocorrido, que o fez parar no hospital:

"Fui picado por uma jararaca . Doeu tanto que nem sei explicar", começou o relato. "Como sou resiliente em demasia, passei mais tempo no instante após ser picado acalmando quem a minha volta estava. O que fazer nessa hora?", completou.

E aconselhou às pessoas que, caso passem por esta situação, deixem o sangue fluir. Aliás, é importante levar a cobra para ter uma melhor avaliação médica no hospital. No vídeo, ele ainda tranquilizou os fãs e amigos: "Estou bem. Medicado e com a mão para cima".

Confira, abaixo, o relato na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guilherme Fontes (@guilhermefontesofc)

Guilherme Fontes mostra fotos raras ao lado do filho e web reage

Recentemente, Guilherme Fontes decidiu reunir uma série de imagens suas ao lado do filho mais velho, Carlos Fontes, de 17 anos, e se declarou a ele:

"Com ele, a alegria sobe outro patamar.", escreveu na legenda da publicação. Atualmente, o artista está no ar na reprise de A Viagem, de 1994, no Vale a Pena Ver de Novo, da Rede Globo.

Carlos Fontes é fruto do relacionamento de Guilherme com Patrícia Lins e Silva, que também é mãe de Carolina.

Na seção de comentários, os fãs do ator reagiram: "Seu filho é muito lindo, igual você"; "Guilherme, que filho mais lindo. Ele é sua cópia!" e “Feitos com a mesma forma!”, foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação. Veja!

Leia também: Criador da estética de Alexandre em 'A Viagem' analisa Globo: 'Falta ousadia'