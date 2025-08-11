Guilherme Fontes passa por cirurgia e revela qual é o seu estado de saúde

O ator Guilherme Fontes, que interpretou o Alexandre na novela A Viagem, da Globo, passou por uma cirurgia nesta segunda-feira, 11
O artista passou por uma cirurgia no ouvido sob os cuidados de um médico otorrinolaringologista. Porém, ele não revelou detalhes sobre o motivo da intervenção cirúrgica. O artista apenas informou que está bem e já está no quarto para se recuperar.
"Já estou no quarto, já deu tudo certo. Já acabou a cirurgia, foi rápido, estou me sentindo muito bem. Vou ouvir como nunca daqui para a frente”, disse ele.
Em 2024, Guilherme Fontes compartilhou com o público um relato a respeito de sua vida pessoal. Em suas redes sociais, o artista surpreendeu ao revelar pela primeira vez que, há 36 anos, conseguiu largar um vício, iniciado ainda na pré-adolescência.
O eterno Alexandre de 'A Viagem' (1994) resgatou uma foto de quando era mais jovem e contou que possuía o hábito de fumar. De acordo com Guilherme, o primeiro cigarro foi consumido aos 12 anos de idade.
"Imaginar que fumei dos meus tenros 12 anos até os 21 anos. Uma loucura adolescente de autoafirmação. Me sentia estupidamente 'o tal'. Estou há 36 anos livre dessa praga", disse ele. Ao longo do relato, Guilherme Fontes contou que parou de fumar devido a problemas de saúde, que sempre se agravavam quando ele retomava o hábito; confira mais detalhes!
