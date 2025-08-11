Guilherme Fontes passa por cirurgia e revela qual é o seu estado de saúde

O ator Guilherme Fontes, que interpretou o Alexandre na novela A Viagem, da Globo, passou por uma cirurgia nesta segunda-feira, 11

O ator Guilherme Fontes, que interpretou o Alexandre na novela A Viagem, da Globo, está internado em um hospital após passar por uma cirurgia. Ele foi hospitalizado na manhã desta segunda-feira, 11, para um procedimento agendado.

O artista passou por uma cirurgia no ouvido sob os cuidados de um médico otorrinolaringologista. Porém, ele não revelou detalhes sobre o motivo da intervenção cirúrgica. O artista apenas informou que está bem e já está no quarto para se recuperar.

"Já estou no quarto, já deu tudo certo. Já acabou a cirurgia, foi rápido, estou me sentindo muito bem. Vou ouvir como nunca daqui para a frente”, disse ele.

Guilherme Fontes passou por cirurgia no ouvido - Foto: Reprodução / Instagram

Guilherme Fontes passou por cirurgia no ouvido - Foto: Reprodução / Instagram

Guilherme Fontes passou por cirurgia no ouvido - Foto: Reprodução / Instagram

Leia também: Guilherme Fontes mostra fotos raras ao lado do filho e web reage: "Lindos demais"

Guilherme Fontes foi picado por uma cobra

Recentemente, Guilherme Fontes foi picado por uma cobra. Relembre os fatos marcantes sobre isso:

Picada de cobra – Guilherme Fontes foi picado por uma cobra jararaca em sua casa, localizada no alto da Gávea, no Rio de Janeiro.

Local da picada – A picada foi no dedo de Guilherme, que ficou com um hematoma, mas está cicatrizando.

Sensação da picada – O ator descreveu a sensação como “uma agulha entrando no dedo”, com um dente da cobra entrando e outro arranhando.

Incidente com a cobra – O acidente ocorreu quando Guilherme mexia com a lenha na varanda de sua casa e a cobra avançou.

Tratamento médico – Após ser picado, ele correu para um pronto-socorro, onde recebeu soro com antídoto para o veneno da cobra.

Evolução da lesão – O dedo de Guilherme começou a desinchar no mesmo dia da picada.

Reação e cuidados – Guilherme compartilhou sua reação nas redes sociais e relatou como acalmou as pessoas ao seu redor enquanto lidava com o incidente.

Recuperação – O ator está medicado, com o dedo ainda inchado, mas se recuperando bem após o susto.

Guilherme Fontes mostra o dedo após picada de cobra - Foto: Reprodução / Globo

Guilherme Fontes revela como está seu dedo após ser picado por cobra - Reprodução/Instagram

G

Guilherme Fontes revela que largou vício há 36 anos

Em 2024, Guilherme Fontes compartilhou com o público um relato a respeito de sua vida pessoal. Em suas redes sociais, o artista surpreendeu ao revelar pela primeira vez que, há 36 anos, conseguiu largar um vício, iniciado ainda na pré-adolescência.

O eterno Alexandre de 'A Viagem' (1994) resgatou uma foto de quando era mais jovem e contou que possuía o hábito de fumar. De acordo com Guilherme, o primeiro cigarro foi consumido aos 12 anos de idade.

"Imaginar que fumei dos meus tenros 12 anos até os 21 anos. Uma loucura adolescente de autoafirmação. Me sentia estupidamente 'o tal'. Estou há 36 anos livre dessa praga", disse ele. Ao longo do relato, Guilherme Fontes contou que parou de fumar devido a problemas de saúde, que sempre se agravavam quando ele retomava o hábito; confira mais detalhes!

Leia também: Criador da estética de Alexandre em 'A Viagem' analisa Globo: 'Falta ousadia'