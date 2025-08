Guilherme Fontes, de A Viagem, faz rara aparição com a filha de 20 anos

Intérprete de Alexandre na novela A Viagem, o ator Guilherme Fontes exibe foto rara com sua filha, Carolina Fontes, de 20 anos, nas redes sociais

O ator Guilherme Fontes, que interpretou o Alexandre na novela A Viagem, da Globo, compartilhou uma foto rara ao lado de sua filha, Carolina Fontes, de 20 anos. Discreto com a vida pessoal, ele surpreendeu ao exibir um momento familiar.

Na foto, os dois apareceram juntos em um restaurante. “Eu e ela. Sempre juntos”, disse o pai coruja na legenda.

Vale lembrar que Carolina é fruto do antigo casamento do ator com Patricia Lins e Silva, com quem ele foi casado por 13 anos. Juntos, eles também tiveram um filho, Carlos, de 17 anos.

Hoje em dia, o ator namora com a publicitária Viviane Sarahyba, que é ex-namorada do ator Dado Dolabella.

Guilherme Fontes e a filha, Carolina - Foto: Reprodução / Instagram

Guilherme Fontes foi picado por uma cobra

Recentemente, Guilherme Fontes foi picado por uma cobra. Relembre os fatos marcantes sobre isso:

Picada de cobra – Guilherme Fontes foi picado por uma cobra jararaca em sua casa, localizada no alto da Gávea, no Rio de Janeiro.

Local da picada – A picada foi no dedo de Guilherme, que ficou com um hematoma, mas está cicatrizando.

Sensação da picada – O ator descreveu a sensação como “uma agulha entrando no dedo”, com um dente da cobra entrando e outro arranhando.

Incidente com a cobra – O acidente ocorreu quando Guilherme mexia com a lenha na varanda de sua casa e a cobra avançou.

Tratamento médico – Após ser picado, ele correu para um pronto-socorro, onde recebeu soro com antídoto para o veneno da cobra.

Evolução da lesão – O dedo de Guilherme começou a desinchar no mesmo dia da picada.

Reação e cuidados – Guilherme compartilhou sua reação nas redes sociais e relatou como acalmou as pessoas ao seu redor enquanto lidava com o incidente.

Recuperação – O ator está medicado, com o dedo ainda inchado, mas se recuperando bem após o susto.

Guilherme Fontes mostra o dedo após picada de cobra - Foto: Reprodução / Globo

Guilherme Fontes revela como está seu dedo após ser picado por cobra - Reprodução/Instagram

Guilherme Fontes revela problema de saúde

O ator Guilherme Fontes surpreendeu ao contar que recebeu um alerta sobre a sua saúde. O artista disse que está com uma obstrução de 60% em uma artéria coronária e precisará mudar os seus hábitos.

Em um vídeo no Instagram, ele contou que precisará reduzir o consumo de doces e alimentos gordurosos enquanto reduz as taxas de colesterol no sangue. "Descobri hoje que estou com 60% de uma artéria com uma obstrução. Vou ter que dobrar o remédio que eu já tomava para o colesterol. Agora vamos melhorar todas as taxas, o açúcar vai baixar, e vamos limpar a gordura localizada nas artérias. Todo cuidado é pouco, amigos, atenção total", afirmou ele.

Na legenda do post, ele refletiu sobre ter adiado os bons hábitos de cuidados com a saúde ao longo dos anos. Confira!

Guilherme Fontes revela que largou vício há 36 anos

Em 2024, Guilherme Fontes compartilhou com o público um relato a respeito de sua vida pessoal. Em suas redes sociais, o artista surpreendeu ao revelar pela primeira vez que, há 36 anos, conseguiu largar um vício, iniciado ainda na pré-adolescência.

O eterno Alexandre de 'A Viagem' (1994) resgatou uma foto de quando era mais jovem e contou que possuía o hábito de fumar. De acordo com Guilherme, o primeiro cigarro foi consumido aos 12 anos de idade.

"Imaginar que fumei dos meus tenros 12 anos até os 21 anos. Uma loucura adolescente de autoafirmação. Me sentia estupidamente 'o tal'. Estou há 36 anos livre dessa praga", disse ele. Ao longo do relato, Guilherme Fontes contou que parou de fumar devido a problemas de saúde, que sempre se agravavam quando ele retomava o hábito; confira mais detalhes!

