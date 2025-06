Guilherme Fontes mostra como ficou o seu dedo após picada de cobra

Ator da novela A Viagem, Guilherme Fontes revelou o hematoma em seu dedo após ser picado por uma cobra em sua casa

O ator Guilherme Fontes, que está no ar na reprise da novela A Viagem, da Globo, levou um susto há algumas semanas ao ser picado por uma cobra em sua casa. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, ele mostrou como ficou o seu dedo, que foi o local da picada.

Guilherme revelou que o dedo segue com o hematoma, mas já está cicatrizando. "Foi a sensação de uma agulha entrando no dedo. Um dente entrou e o outro arranhou”, disse ele.

O artista contou que o incidente com a cobra jararaca aconteceu quando foi mexer com a lenha na varanda de sua casa e o animal avançou. Como a cobra é venenosa, ele correu para uma unidade de pronto-atendimento e recebeu o soro com o antídoto para o veneno. “No mesmo dia, a mão foi desinchando”, contou ele.

Guilherme Fontes mostra o dedo após picada de cobra - Foto: Reprodução / Globo

Guilherme Fontes revela que largou vício há 36 anos

Em 2024, Guilherme Fontes compartilhou com o público um relato a respeito de sua vida pessoal. Em suas redes sociais, o artista surpreendeu ao revelar pela primeira vez que, há 36 anos, conseguiu largar um vício, iniciado ainda na pré-adolescência.

O eterno Alexandre de 'A Viagem' (1994) resgatou uma foto de quando era mais jovem e contou que possuía o hábito de fumar. De acordo com Guilherme, o primeiro cigarro foi consumido aos 12 anos de idade.

"Imaginar que fumei dos meus tenros 12 anos até os 21 anos. Uma loucura adolescente de autoafirmação. Me sentia estupidamente 'o tal'. Estou há 36 anos livre dessa praga", disse ele. Ao longo do relato, Guilherme Fontes contou que parou de fumar devido a problemas de saúde, que sempre se agravavam quando ele retomava o hábito; confira mais detalhes!

