Fabiana Justus comenta saúde da avó após diagnóstico de câncer: 'Não pode'

A empresária Fabiana Justus revelou que a avó, diagnosticada com leucemia, não pode realizar transplante de medula óssea; entenda

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus separou um tempo nesta quinta-feira, 26, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de diversos assuntos. Ao longo do bate-papo, a filha de Roberto Justus foi questionada sobre o atual quadro de saúde da avó materna, diagnosticada com leucemia mieloide aguda em abril deste ano.

Fabi, que enfrentou a mesma doença em 2024 e realizou um transplante de medula óssea no mesmo ano, explicou que dona Celia Chryzman não poderá passar pelo mesmo processo. Apesar deste detalhe, a empresária revelou que o câncer da avó entrou em remissão.

" Pela idade, minha avó não pode mais fazer o transplante. Mas para todos que perguntaram, ela está bem e conseguiu entrar em remissão, graças a Deus ", disse a famosa. Recentemente, a irmã de Rafaella Justus dividiu com o público algumas mudanças que sentiu em seu corpo após passar pelo procedimento.

"Vou falar duas coisas muito curiosas que mudaram: não tenho mais intolerância à lactose e também, não sou mais picada por mosquitos. Sério, eu era aquela pessoa que todos os mosquitos picavam sempre! Depois do transplante, eu não lembro de alguma picada que tomei [risos]", contou ela, na ocasião.

Fabiana Justus ainda revelou que até o DNA do seu sangue mudou. "É complexo, eu também demorei para entender. O meu DNA continua sendo o mesmo (pela saliva, amostra da bochecha, etc). Somente o DNA do sangue que é do doador. O restante do meu corpo continua tendo o meu DNA porque o transplante não altera as células do tudo, apenas do meu sangue (que agora é o dele)", explicou.

Fabiana Justus atualiza saúde da avó - Reprodução / Instagram

Reação do corpo ao transplante de medula óssea

Recentemente, Fabiana Justus atualizou os seguidores a respeito de seu quadro de saúde atual. Ela, que realizou um transplante de medula óssea em março de 2024, contou que sofreu reação ao procedimento — algo considerado normal.

Por conta disso, a filha de Roberto Justus precisou tomar uma forte medicação que provoca efeitos colaterais. Fabiana ainda adotou uma nova rotina com uma dieta restrita devido ao tratamento.

A influenciadora, então, explicou detalhadamente como tem sido a adaptação da medicação ao seu organismo; confira detalhes!

Leia também: Fabiana Justus explica por que fez viagem nacional e não para fora com os filhos