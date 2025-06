Fabiana Justus explica por que fez viagem nacional e não para fora com os filhos

Após viajar para Gramado com a família, Fabiana Justus explica por que escolheu destino no Brasil e não para fora do país; veja

A influenciadora digital Fabiana Justus ficou surpresa ao receber inúmeras perguntas em sua rede social sobre ter optado passar as férias das filhas da escola no Brasil. Após viajar para Gramado e com dois destinos nacionais programados para as próximas semanas, a famosa resolveu explicar o que aconteceu.

A herdeira de Roberto Justus então contou que optou por ficar por aqui por acreditar que os filhos se divertiriam bastante. "Gente! Tô recebendo muitas perguntas assim! Tô achando muito engraçada essa curiosidade... A gente quis ficar por aqui porque achamos que as crianças iriam curtir bastante os destinos que escolhemos ... não sabia que seria algo que chamaria tanta a atenção!", falou.

Após receber inúmeros questionamentos sobre sua escolha, Fabiana Justus resolveu gravar um vídeo detalhando o motivo de ter ficado no Brasil e não ter ido para os EUA, como fez a madrasta Ana Paula Siebert com Vicky Justus e Rafaella Justus com a família da mãe, a jornalista Ticiane Pinheiro.

"Por que não, gente? Tem tanto lugar legal aqui no Brasil, pelo amor de deus, tanto destino incrível, eu não entendi as perguntas, o espanto, sei lá. E assim vou dizer, que a gente amou tanto as últimas duas viagens que a gente fez aqui no Brasil, Cataratas eu até tenho vergonha de falar que a gente nunca tinha ido e Gramado tinha ido, mas não tinha conhecido direito, então dá até vergonha, porque é tão perto. E agora a gente falou que quer ir todo ano para Gramado, porque a gente se encantou muito", comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

