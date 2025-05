Fabiana Justus relata reação do corpo ao transplante de medula: 'Ataca'

A empresária Fabiana Justus comentou sobre as mudanças em seu corpo devido ao tratamento para controlar as reações do transplante

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus atualizou os seguidores na última segunda-feira, 19, a respeito de seu quadro de saúde atual. Ela, que realizou um transplante de medula óssea em março de 2024, contou que sofreu reação ao procedimento - algo considerado normal.

Por conta disso, a filha de Roberto Justus precisou tomar uma forte medicação que provoca efeitos colaterais. Fabiana ainda adotou uma nova rotina com uma dieta restrita devido ao tratamento.

A influenciadora, então, explicou detalhadamente como tem sido a adaptação da medicação ao seu organismo. "F iquei com um GVHD. É como se fosse assim: a medula ataca partes do corpo do receptor da medula, porque ela entra no corpo e não reconhece onde ela está, por mais compatível que minha medula seja", iniciou ela.

"É super esperado, é normal. Os meus médicos sabiam que isso poderia acontecer. Uma forma de controlar isso é tomando corticoide. Ele 'acalma' esse GVHD, só que são doses altas e quando você toma em doses altas, o corpo sente de várias maneiras", explicou. Em seguida, Fabiana Justus contou que adotou uma dieta cetogênica para evitar uma possível diabetes, um dos efeitos colaterais.

A irmã de Rafaella Justus ainda revelou que, apesar dos cuidados, ainda sente algumas mudanças no corpo. "Agora, estou sentindo um inchaço principalmente na região abdominal e no peso. Eu acabei inchando uns 2 kg. Enfim, não tem muito o que fazer", disse ela.

Por fim, Fabiana Justus contou que está na fase de desmame do medicamento: "Imagina se eu não estivesse fazendo nada e me controlando? A gente sempre tem que dar nosso melhor e sabendo que estamos fazendo o nosso melhor, a gente não se frustra. Sabendo que estou fazendo meu melhor, fico com a consciência tranquila, mesmo quando os efeitos acontecem e obviamente frustra quando sentimos o corpo diferente. Quando damos o nosso melhor, a gente não se arrepende", concluiu.

Fabiana Justus fala sobre reação ao transplante - Reprodução/Instagram

O doador de medula óssea de Fabiana Justus

Recentemente, Fabiana Justus fez um desabafo após receber a resposta da carta que enviou para o homem, de 25 anos, que lhe doou a medula. Em suas redes sociais, ela compartilhou que ficou surpresa ao descobrir que não poderia respondê-lo de imediato.

"Eu achei que ia poder responder meu doador e eu não posso. Acabei de receber o e-mail falando que só pode uma carta de cada um, anônima, e daqui cinco meses posso dar entrada para pedir para conhecê-lo", iniciou ela.

Que continuou seu desabafo: "E aí se ele quiser me conhecer, a gente se conhece. Mas vou ter que aguentar a ansiedade até lá, não posso responder mais. Eu até perguntei o porquê dessa regra. Não entendo, mas é isso. Ainda tinha limite de linha, mandei seis linhas para ele na carta. Só queria dividir que estou ansiosa".

