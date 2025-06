Fabiana Justus expõe mudanças curiosas no corpo após transplante de medula

A influenciadora digital Fabiana Justus precisou passar por um transplante de medula após ser diagnosticada com leucemia mieloide aguda

Fabiana Justus revelou algumas mudanças que sentiu em seu corpo após passar pelo transplante de medula. A revelação curiosa aconteceu após ela receber a mensagem de uma seguidora através da caixinha de perguntas que abriu nos Stories.

"Além do gosto pela atividade física, o que mais mudou em você depois do transplante da medula?", quis saber uma fã da influenciadora digital, que relembrou o fato de Fabiana começar a realizar atividades físicas para a manutenção de sua saúde.

A famosa, então, respondeu: "Vou falar duas coisas muito curiosas que mudaram: não tenho mais intolerância à lactose e também, não sou mais picada por mosquitos. Sério, eu era aquela pessoa que todos os mosquitos picavam sempre! Depois do transplante, eu não lembro de alguma picada que tomei [risos]", contou.

Fabiana ainda falou sobre a manutenção da remissão de seu câncer. "Serão 24 ciclos no total dessa medicação que eu tomo para a manutenção da remissão. Eu já estou no ciclo 14, mais que a metade! Ufa"', celebrou ela.

Fabiana Justus encanta ao mostrar os filhos com looks juninos

A influenciadora digital Fabiana Justus encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques em família. Em dia de festa junina na escola das filhas, a famosa mostrou as gêmeas Chiara e Sienna, de seis anos, usando um vestido junino.

Além disso, ela e o filho caçula, Luigi, de um aninho, também entraram no clima da comemoração e surgiram com uma blusa xadrez. Ao dividir as imagens, a esposa de Bruno Levi D'Ancona celebrou o momento com os filhos após ser diagnosticada com Influenza. "A alegria de poder estar com vocês", escreveu a filha de Roberto Justus na legenda da publicação. Veja a publicação!

