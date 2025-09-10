Como está Raul Gil? Apresentador manda recado após receber alta hospitalar

O apresentador Raul Gil, que esteve internado por quase uma semana em um hospital em São Paulo, reapareceu em vídeo após receber alta; veja

O apresentador Raul Gil reapareceu nas redes sociais para tranquilizar o público a respeito de seu quadro de saúde. O veterano, que estava internado desde o dia 3 deste mês devido a um quadro de diverticulite aguda, recebeu alta hospitalar na terça-feira, 9, e já retornou para casa para seguir com o tratamento ao lado da família.

Em um vídeo publicado em seu perfil oficial, pouco antes de deixar a unidade de saúde em São Paulo, Raul Gil agradeceu o grande carinho e preocupação de amigos e fãs. O comunicador ainda aproveitou o momento para deixar um recado especial ao público que gosta de acompanhá-lo e sempre torce por ele.

"Alô meus fãs, não esqueceram de mim. Eu estou voltando, voltando para valer. Segura na mão de Deus, porque se você estiver com saudade de mim, eu estou com muito mais saudade de vocês. E obrigado, obrigado, obrigado. Tantos amigos… aí é que você vê a amizade pura, grande e forte, com fé, que você tem de muitos e muitos amigos", declarou o veterano no registro.

Na legenda da postagem, Raul Gil acrescentou: "Queridos amigos, hoje recebi alta e estamos de volta! Meu muitíssimo obrigado a todos os fãs e admiradores que oraram por mim, ao Hospital Moriah, do qual conheço desde quando era a TV Record! E também aos grandes colaboradores que me deram uma atenção espetacular. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Obrigado!".

A notícia da alta hospitalar de Raul Gil foi informada por meio de um boletim médico divulgado pelo hospital em que o famoso esteve nos últimos dias. "O apresentador Sr. Raul Gil recebeu alta no dia de hoje, tendo deixado o Hospital Moriah por volta das 12h. Ele dará seguimento ao tratamento medicamentoso em sua residência. O Sr. Raul Gil esteve sob os cuidados da equipe comandada pelo Dr. Sérgio Felizola", diz o documento.

Vale lembrar que o veterano deu entrada no Hospital Moriah na última quarta-feira, 3, após sentir fortes cólicas e indisposição. Lá, ele foi orientado a permanecer internado e realizar alguns exames, que apontaram diverticulite aguda associada a um quadro de desidratação. A condição é classificada por médicos como abdome agudo inflamatório.

Conheça a mansão de Raul Gil

Recentemente, o apresentador Raul Gilmostrou como é sua mansão em uma reportagem do programa Domingo Espetacular, da Record. Com o uso de um drone, a equipe da atração revelou o tamanho da propriedade luxuosa.

A casa do comunicador tem quadra de tênis e piscina sofisticada, além de ter a sede espaçosa para os cômodos da casa. A vista aérea da casa mostrou como o local está organizado para ser o refúgio do apresentador no seu dia a dia.

Mansão de Raul Gil - Foto: Reprodução / Record TV

Mansão de Raul Gil - Foto: Reprodução / Record TV

Atrito familiar

Durante a entrevista no Domingo Espetacular, Raul Gil falou sobre a polêmica com a filha Nanci Gil e a neta Raquel por causa de um atrito familiar. Ele abriu o coração ao contar que ficou triste ao ser criticado publicamente.

"Entristeceu, porque mais de 3 milhões de pessoas começaram a me pichar. Eu não sou nada do que ela falou. Eu sou um amigo dela, o pai dela, e o avô da minha neta. Eu nunca abandonei ela. O que ela tem foi praticamente eu que dei", disse ele.

Então, ele contou que recebeu uma ligação da filha pedindo desculpas após a polêmica. "Ela me ligou e quero pedir desculpas para o senhor, eu não sei como aconteceu isso. Eu só queria que você se retratasse. Eu desculpei, quem perdoa é Deus", afirmou.

