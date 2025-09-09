Raul Gil deixa hospital após dias de internação e segue tratamento em casa

Boa notícia! Após quase uma semana internado, o apresentador Raul Gil recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 9, e já retornou para casa

O apresentador Raul Gil teve seu quadro de saúde atualizado na tarde desta terça-feira, 9. O veterano, que estava internado há quase uma semana em um hospital em São Paulo devido a um quadro de diverticulite aguda, já recebeu alta e, agora, poderá seguir o tratamento em casa.

A boa notícia foi compartilhada com o público através de um novo boletim médico divulgado: " O apresentador Sr. Raul Gil recebeu alta no dia de hoje, tendo deixado o Hospital Moriah por volta das 12h. Ele dará seguimento ao tratamento medicamentoso em sua residência. O Sr. Raul Gil esteve sob os cuidados da equipe comandada pelo Dr. Sérgio Felizola ", diz o documento.

Nos últimos dias, Raul Gil já havia apresentado melhora significativa no quadro. No domingo, 7, Raul Gil Junior, filho do veterano, compartilhou um vídeo nas redes sociais de sua visita ao pai no hospital. Na ocasião, ele ainda contou que esteve na igreja para rezar pelo patriarca.

"Para você que está preocupado com vovô Raul, fique não. Ele está indo muito bem, graças a Deus. Estamos cuidando dele direitinho. Estamos orando. Hoje fui na igreja, orei para o meu pai, coloquei uma vela na igreja pra ele, rezei pra Jesus", declarou o herdeiro do apresentador.

Vale lembrar que Raul Gil deu entrada no Hospital Moriah na última quarta-feira, 3, após sentir fortes cólicas e indisposição. Lá, ele foi orientado a permanecer internado e realizar alguns exames, que apontaram diverticulite aguda associada a um quadro de desidratação. A condição é classificada por médicos como abdome agudo inflamatório.

Raul Gil - Foto: Globo / Fábio Rocha

Conheça a mansão de Raul Gil

Recentemente, o apresentador Raul Gil mostrou como é sua mansão em uma reportagem do programa Domingo Espetacular, da Record. Com o uso de um drone, a equipe da atração revelou o tamanho da propriedade luxuosa.

A casa do comunicador tem quadra de tênis e piscina sofisticada, além de ter a sede espaçosa para os cômodos da casa. A vista aérea da casa mostrou como o local está organizado para ser o refúgio do apresentador no seu dia a dia.

Mansão de Raul Gil - Foto: Reprodução / Record TV

Atrito familiar

Durante a entrevista no Domingo Espetacular, Raul Gil falou sobre a polêmica com a filha Nanci Gil e a neta Raquel por causa de um atrito familiar. Ele abriu o coração ao contar que ficou triste ao ser criticado publicamente.

"Entristeceu, porque mais de 3 milhões de pessoas começaram a me pichar. Eu não sou nada do que ela falou. Eu sou um amigo dela, o pai dela, e o avô da minha neta. Eu nunca abandonei ela. O que ela tem foi praticamente eu que dei", disse ele.

Então, ele contou que recebeu uma ligação da filha pedindo desculpas após a polêmica. "Ela me ligou e quero pedir desculpas para o senhor, eu não sei como aconteceu isso. Eu só queria que você se retratasse. Eu desculpei, quem perdoa é Deus", afirmou.

