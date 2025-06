Como está Chico Buarque? Cantor recebe alta após cirurgia no crânio

O cantor Chico Buarque realizou uma cirurgia na última terça-feira, 3, em um hospital no Rio de Janeiro, para diminuir a pressão intracraniana

O cantor, compositor e escritor Chico Buarque de Holanda teve seu quadro de saúde atualizado dois dias após realizar uma cirurgia no crânio. O procedimento, feito para diminuir a pressão intracraniana, já estava agendado e ocorreu bem.

Ao site 'Gshow', a assessoria de imprensa do artista informou que Chico recebeu alta nesta quinta-feira, 5. O veterano da música popular brasileira passou pela operação no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, com o neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho.

" Ele teve alta agora de manhã após avaliação médica final ", declarou a equipe do cantor. Ainda na terça-feira, 3, dia em que Chico Buarque realizou a cirurgia, um comunicado explicando detalhes do procedimento foi compartilhado com o público por meio das redes sociais.

Chico foi diagnosticado com quadro de hidrocefalia normobárica (pressão normal), condição que provoca aumento de líquido intracraniano e, por isso, precisou agendar a operação. "O procedimento, conhecido como derivação ventrículo-peritoneal, já estava programado e foi conduzido pelo neurocirurgião Dr. Paulo Niemeyer Filho", informou a equipe do artista.

E completaram: "A cirurgia transcorreu sem complicações e terminou rapidamente. O artista já se encontra no quarto, em observação de pós-operatório, com seu habitual bom humor. Ele conta também com o acompanhamento do Dr. Antônio José Carneiro, seu clínico-geral. A alta hospitalar deve ocorrer nas próximas 48 horas".

Entenda a cirurgia feita em Chico Buarque

De acordo com o Jornal O Globo, Chico Buarque passou por uma cirurgia chamada DVP (Derivação ventrículo peritoneal). O procedimento é neurológico e foi feito para aliviar a pressão intracraniana por excesso de líquidos nos ventrículos cerebrais.

Na cirurgia, o médico faz um furo de 2 centímetros no crânio para inserir uma válvula dentro do ventrículo. Um cateter liga a válvula à barriga para guiar o excesso do líquido para fora do cérebro por meio da corrente sanguínea. Assim, o líquido em excesso será eliminado pela urina.

O aumento da pressão intracraniana é algo que pode acontecer com o avanço da idade, já que o corpo pode ter uma redução na absorção do líquido em excesso. Caso o problema não seja resolvido, a pessoa pode ter problemas na fala e nos movimentos.

Inclusive, o aumento da pressão intracraniana pode ser agudo, quando acontece de repente, ou crônico, quando é algo que evolui ao longo do tempo. O diagnóstico é feito por meio de avaliação clínica do paciente pelos sintomas e também exames de imagem, como tomografia ou ressonância.

Os principais sintomas são:

Dor de cabeça

Náuseas

Sonolência

Alterações na visão

Fraqueza muscular

Convulsões

