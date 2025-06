Chico Buarque: Entenda como é a cirurgia que foi feita nele

Chico Buarque passou por uma cirurgia na cabeça nesta terça-feira, 3. Entenda como é feito o procedimento e qual é o objetivo

O cantor Chico Buarque passou por uma cirurgia na manhã desta terça-feira, 3, e se recupera em um hospital no Rio de Janeiro. Ele foi operado para aliviar a pressão intracraniana. Saiba como o procedimento é feito:

De acordo com o Jornal O Globo, Chico Buarque passou por uma cirurgia chamada DVP (Derivação ventrículo peritoneal). O procedimento é neurológico e foi feito para aliviar a pressão intracraniana por excesso de líquidos nos ventrículos cerebrais.

Na cirurgia, o médico faz um furo de 2 centímetros no crânio para inserir uma válvula dentro do ventrículo. Um cateter liga a válvula à barriga para guiar o excesso do líquido para fora do cérebro por meio da corrente sanguínea. Assim, o líquido em excesso será eliminado pela urina.

O aumento da pressão intracraniana é algo que pode acontecer com o avanço da idade, já que o corpo pode ter uma redução na absorção do líquido em excesso. Caso o problema não seja resolvido, a pessoa pode ter problemas na fala e nos movimentos.

Inclusive, o aumento da pressão intracraniana pode ser agudo, quando acontece de repente, ou crônico, quando é algo que evolui ao longo do tempo. O diagnóstico é feito por meio de avaliação clínica do paciente pelos sintomas e também exames de imagem, como tomografia ou ressonância.

Os principais sintomas são:

Dor de cabeça

Náuseas

Sonolência

Alterações na visão

Fraqueza muscular

Convulsões

Previsão de alta de Chico Buarque

Em um comunicado na tarde desta terça-feira, 3, a equipe de Chico Buarque informou que ele já está no quarto para observação do pós-operatório e deve receber alta nas próximas 48 horas.

“Chico Buarque passou, na manhã de hoje, por uma cirurgia eletiva no Hospital Copa Star, em Copacabana, para tratar um quadro de hidrocefalia de pressão normal, condição que provoca aumento de líquido intracraniano. O procedimento, conhecido como derivação ventrículo-peritoneal, já estava programado e foi conduzido pelo neurocirurgião Dr. Paulo Niemeyer Filho. A cirurgia transcorreu sem complicações e terminou rapidamente. O artista já se encontra no quarto, em observação de pós-operatório, com seu habitual bom humor. Ele conta também com o acompanhamento do Dr. Antônio José Carneiro, seu clínico-geral. A alta hospitalar deve ocorrer nas próximas 48 horas”, afirmaram.

