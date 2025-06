Neurocirurgião fala sobre recuperação de Chico Buarque após cirurgia cerebral

Responsável pela cirurgia, o neurocirurgião Paulo Niemeyer deu detalhes sobre o procedimento e a recuperação do cantor Chico Buarque

Na última terça-feira, 3, o cantor e compositor Chico Buarque, de 80 anos, passou por uma cirurgia cerebral para tratar uma hidrocefalia. Segundo o neurocirurgião Paulo Niemeyer, que conduziu o procedimento, está se recuperando rapidamente e deve ter alta nesta quinta-feira, 5.

"Ele está ótimo. Daqui a pouco vai caminhar no corredor e amanhã vai para casa sem nenhuma restrição. Eu já disse para ele que, em breve, ele estará lá no Polytheama, que é o time dele, que ele joga futebol toda semana", disse o médico à Folha.

Niemeyer ainda explicou que o problema de saúde enfrentado por Chico é muito comum a partir dos 70 anos. "Esse líquido é produzido dentro do cérebro e que tem que circular para ser absorvido. E com a idade, às vezes, essa circulação pode ficar um pouco prejudicada e começa a reter o líquido", explicou.

O médico ainda revelou que muitas pessoas convivem com o problema, mas que ele pode trazer desequilíbrios e dificuldades. "A pessoa fica insegura quando anda, pode trazer alguma instabilidade na marcha", detalhou ele, contando que Chico estava investigando os sintomas há algum tempo. "Mas não se chegava muito a uma conclusão. E até que essa hidrocefalia apareceu e a gente achou que tinha que tratar."

Como foi feita a cirurgia?

Paulo Niemeyer também deu detalhes sobre a cirurgia. Ele explicou que o procedimento envolveu a implantação de uma válvula no centro do cérebro, conectada a um cateter que desce por baixo da pele até a barriga.

"Essa válvula regula para que não saia [líquido] em excesso ou de menos. E a gente pode, pelo lado de fora, com ímã, abrir ou fechar conforme a necessidade do paciente. Isso reestabelece a fisiologia cerebral e ele tem uma grande chance de ficar muito bem", explicou ele, contando que essa técnica existe há anos, inclusive no SUS.

