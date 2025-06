Chico Buarque passa por cirurgia em hospital no Rio de Janeiro

O cantor Chico Buarque realizou uma 'cirurgia simples' na manhã desta terça-feira, 3; assessoria do artista atualizou quadro de saúde

O cantor, compositor e escritor Chico Buarque de Holanda realizou uma cirurgia simples na manhã desta terça-feira, 3, no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O artista, de 80 anos, passou pelo procedimento para "diminuir a pressão intracraniana".

Ao site 'Gshow', o empresário de Chico Buarque explicou que a operação ocorreu bem e já estava agendada. Além disso, o veterano da música popular brasileira já está no quarto e deve receber alta em breve.

" É um pequeno procedimento, que já estava programado. Não foi emergência. Foi um pequeno procedimento para aliviar a pressão intracraniana. Ele está bem ", informou a assessoria do cantor ao 'Splash', do UOL.

No último domingo, 1º, Chico Buarque de Holanda esteve no palco ao lado de Gilberto Gil durante um show da turnê 'Tempo Rei', realizado na Marina da Glória, capital fluminense.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gilberto Gil (@gilbertogil)

Chico Buarque homenageia irmã que morreu no domingo de Páscoa

Recentemente, o cantor Chico Buarque fez uma homenagem discreta para a irmã, Cristina Buarque, que morreu no dia 20 de abril, aos 74 anos de idade. A causa da morte dela não foi revelada pela família.

Em um post nas redes sociais, Chico compartilhou um vídeo antigo dos dois fazendo uma apresentação musical juntos ao som da música Sem Fantasia, de 1968. Na legenda, ele apenas escreveu o nome da irmã. “Cristina”, disse ele. A morte da familiar do cantor foi confirmada por seu filho, Zeca Ferreira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chico Buarque (@chicobuarque)

Chico Buarque aparece em fotos inéditas com Gilberto Gil

O cantor Chico Buarque celebrou seus 80 anos em junho de 2024. E o também cantor Gilberto Gil usou as redes sociais para homenagear o amigo. Ele escolheu alguns momentos especiais que compartilhou com o aniversariante. Nas imagens, os artistas são vistos tanto no palco quanto em momentos do dia a dia.

"No aniversário de Chico Buarque, a Equipe Gil relembra momentos especiais de uma amizade que rendeu grandes composições para a música brasileira. E deixamos um desafio para vocês: contem nos comentários alguma música escrita pelos dois", diz a legenda; confira as fotos!

