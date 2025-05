Atriz Maidê Mahl detalha reabilitação após internação em UTI

A atriz Maidê Mahl, encontrada inconsciente há 7 meses, atualizou seu quadro de saúde e explicou por que não quer mostrar o rosto

A atriz Maidê Mahl ainda está em processo de recuperação. Nesta quinta-feira, 8, a artista, encontrada inconsciente há 7 meses em um hotel em São Paulo, atualizou seu quadro de saúde e mostrou detalhes de sua reabilitação em um centro especializado.

Por meio das redes sociais, Maidê publicou um vídeo onde aparece caminhando com a ajuda de um equipamento. Na legenda, a jovem explicou que, por enquanto, ainda não se sente à vontade para aparecer por completo na internet.

"Queridos amigos, nesse momento sigo no processo de reabilitação física. Peço a compreensão de todos. Não estou recebendo visitas no momento. Aos poucos, compartilho o processo. A Mariah Eveline [psicoterapeuta] está comigo sempre. E assim que possível ela responderá todos vocês", escreveu ela.

" A pergunta é: porque você não aparece por completo? Gente eu ainda não me sinto à vontade. Estou trabalhando questões emocionais . Mas em breve voltarei por completo. Agradeço desde já o apoio, colaboração, amor e carinho de todos. A Mariah lê todas as mensagens de vocês pra mim. E amo ler e receber cada uma delas. Gratidão a todos", finalizou Maidê Mahl.

Vale lembrar que a atriz ficou internada por cerca de um mês em estado grave na UTI e recebeu alta hospitalar em janeiro de 2025. Atualmente, segundo Maidê, ela está no "maior Centro de Reabilitação da América Latina".

O que aconteceu com Maidê Mahl?

Para quem não acompanhou, o nome de Maidê Mahl ficou em evidência em setembro do ano passado, quando amigos e familiares se mobilizaram para encontrá-la após três dias desaparecida em São Paulo.

A atriz foi encontrada sozinha, debilitada e com ferimentos no rosto e nas pernas, pela Polícia Civil em um quarto de hotel na Zona Sul da capital paulista. De acordo com o 'G1', na época, um inquérito para investigar o que aconteceu com Maidê Mahl foi aberto.

