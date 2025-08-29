CARAS Brasil
Beleza / Mãe de meninas

Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar dia de beleza com as filhas

A apresentadora Ticiane Pinheiro postou um vídeo cuidando do visual em um salão de beleza ao lado das filhas, Rafaella Justus e Manuella

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 18h42

Ticiane Pinheiro, Manuella e Rafaella Justus
Ticiane Pinheiro, Manuella e Rafaella Justus - Foto: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 29, ao dividir um momento especial ao lado das filhas, Rafaella Justus, de 16 anos, e Manuella Tralli, de seis. 

No vídeo publicado no feed do Instagram, a apresentadora da Record TV aparece aproveitando um 'dia de beleza' com as herdeiras. Em um salão de cabeleireiro, as lavaram e escovaram os fios, além disso, também cuidaram das unhas. 

"Mãe de menina. Dia de beleza com meus amores!!!", celebrou a esposa do jornalista César Tralli na legenda da publicação, recebendo vários elogios dos internautas. "Muito lindas", disse uma seguidora. "Três princesas", comentou outra. "A Manu é fofa demais!", afirmou uma fã. "Lindezas", escreveu mais uma. 

Além da companhia de Rafaella e Manuella, Ticiane também estava acompanhada da mais nova integrante da família, a cachorrinha Nutella, da raça Goldendoodle. Na última terça-feira, 26, a apresentadora encantou ao mostrar que a cadelinha teve seu primeiro banho em casa. "Primeiro banho da Nutella em casa", publicou a loira. Após ser molhada e secada, a pet foi vestida com uma roupa rosa e laço na cabeça. A fofura dela logo foi notada pelos internautas. "Que linda", admiraram vários.

Confira: 

Rafaella Justus surpreende ao falar sobre sua vida amorosa

Recentemente, Rafaella Justus decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para conversar com seus seguidores. Dentre os questionamentos dos internautas, uma pessoa quis saber como anda a vida amorosa da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

"Você é solteira?", quis saber uma seguidora. "Sim! Candidatos, marquem presença! Hahahahaha", disse a jovem, que está com 16 anos. Em seguida, ela deixou um recado: "Antes só do que mal acompanhada, gente... eu hein", escreveu. 

Depois, Rafaella também respondeu uma internauta que disse que ela é "muito segura de si, apesar da pouca idade". "Sinto que a confiança vem quando a gente aprende a se conhecer de verdade, valorizar as próprias qualidades e não se comparar com os outros. Eu erro, tenho minhas inseguranças, mas tento sempre transformar isso em aprendizado. Estar cercada de pessoas que me apoiam também faz toda diferença! A autoconfiança é construída dia após dia com amor-próprio!", afirmou. 

Essa não é a primeira vez que Rafaella Justus fala sobre sua vida amora. Durante uma entrevista ao PodDelas, a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro contou que está solteira, mas que sonha em se casar no futuro. "Não estou nem perto de começar a namorar, tô pegando nem gripe. Solteira. Encalhada. Mais fundo que isso. Estou muito", disse a jovem. "Desde pequena tenho vontade de ter uma família grande. Dois, três, quatro filhos. Quero que tenham irmãos porque é muito importante", afirmou. 

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

