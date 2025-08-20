Rafaella Justus se derrete ao mostrar nova integrante da família: 'Apaixonada'

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, apresentou para os seguidores sua nova cachorrinha, Nutella

Rafaella Justus explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 20, ao compartilhar fotos da mais nova integrante de sua família, a cachorrinha Nutella .

Em seu perfil oficial, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus postou cliques segurando a cachorrinha da raça Goldendoodle e se derreteu: "Nova membro da família. Nutella. Tô apaixonada", confessou a jovem, que está com 16 anos.

Os internautas ficaram encantados. "Que linda, será seu grande amor", disse uma seguidora. "Que fofura", escreveu outra. "Coisa mais linda", falou uma fã. "Que lindeza! Parabéns, Rafinha!", comentou mais uma. "Nutella é tãoo doce quanto o doce Nutella. Estou louca para pegá-la no colo Amei!!!! Beijos. Acabei de sair dai e ela chegou!!!!!!!", falou Helô Pinheiro, avó de Rafaella.

Vale lembrar que Rafaella Justus completou 16 anos no mês passado e ganhou uma homenagem especial de Ticiane Pinheiro na ocasião. "You are SIXTEEN!!! Não acredito que sou mãe de uma mulher de 16 anos!!! Meu Deus, como o tempo passou voando… Filha, eu fico muito feliz em ver a pessoa que você vem se tornando com valores importantes, sempre muito carinhosa, amiga, linda, companheira, feliz, extrovertida, do bem e engraçada! Que seus 16 anos venham cheios de saúde, amor, responsabilidades, sucesso e alegrias! Que seja o melhor ano da sua vida! Você estando feliz, eu estarei feliz também! Te amo, te amo, te amo!!!!! Vivaaaaaaaa! Manda beijos para o Mickey e divirta-se muito!", escreveu a apresentadora.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Justus (@rafapinheirojustus)

Rafaella Justus revela melhor presente que ganhou de Roberto Justus

A filha de Roberto Justus com Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, que acabou de completar 16 anos, fez uma homenagem de Dia dos Pais para o empresário. Em sua rede social, a jovem postou fotos celebrando a data com o pai na fazenda da família e escreveu uma declaração.

A adolescente então compartilhou resumidamente o que aprendeu com o apresentador e ainda revelou qual foi o melhor presente que recebeu dele. Além de publicar uma foto com Roberto Justus, a moça postou um clique ao lado dos irmãos, Ricardo Justus, Fabiana Justus e Vicky Justus. Apenas Luiza Justus não apareceu no registro, pois, a herdeira mora nos EUA.

"FELIZ DIA DOS PAIS. Você me ensinou que amor se mostra nos detalhes, força não significa falta de medo e que caráter vale mais do que qualquer conquista! Eu me orgulho imensamente de ser sua filha, levo e levarei comigo, para sempre, tudo o que você me ensinou! Obrigada por tudo, por manter nossa família sempre unida, e principalmente por me dar o melhor presente que você poderia ter me dado, os meus irmãos! Te amo muito", escreveu a primogênita de Ticiane Pinheiro.

