CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Pet
  2. Rafaella Justus se derrete ao mostrar nova integrante da família: 'Apaixonada'
Pet / Que fofura!

Rafaella Justus se derrete ao mostrar nova integrante da família: 'Apaixonada'

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, apresentou para os seguidores sua nova cachorrinha, Nutella

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 19h12 - Atualizado às 19h38

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Rafaella Justus mostra novo membro da família
Rafaella Justus mostra nova cachorrinha de estimação - Foto: Reprodução/Instagram

Rafaella Justus explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 20, ao compartilhar fotos da mais nova integrante de sua família, a cachorrinha Nutella

Em seu perfil oficial, a filha de Ticiane PinheiroRoberto Justus postou cliques segurando a cachorrinha da raça Goldendoodle e se derreteu: "Nova membro da família. Nutella. Tô apaixonada", confessou a jovem, que está com 16 anos. 

Os internautas ficaram encantados. "Que linda, será seu grande amor", disse uma seguidora. "Que fofura", escreveu outra. "Coisa mais linda", falou uma fã. "Que lindeza! Parabéns, Rafinha!", comentou mais uma. "Nutella é tãoo doce quanto o doce Nutella. Estou louca para pegá-la no colo Amei!!!! Beijos. Acabei de sair dai e ela chegou!!!!!!!", falou Helô Pinheiro, avó de Rafaella. 

Vale lembrar que Rafaella Justus completou 16 anos no mês passado e ganhou uma homenagem especial de Ticiane Pinheiro na ocasião. "You are SIXTEEN!!! Não acredito que sou mãe de uma mulher de 16 anos!!! Meu Deus, como o tempo passou voando… Filha, eu fico muito feliz em ver a pessoa que você vem se tornando com valores importantes, sempre muito carinhosa, amiga, linda, companheira, feliz, extrovertida, do bem e engraçada! Que seus 16 anos venham cheios de saúde, amor, responsabilidades, sucesso e alegrias! Que seja o melhor ano da sua vida! Você estando feliz, eu estarei feliz também! Te amo, te amo, te amo!!!!! Vivaaaaaaaa! Manda beijos para o Mickey e divirta-se muito!", escreveu a apresentadora. 

Confira: 

Rafaella Justus revela melhor presente que ganhou de Roberto Justus

A filha de Roberto Justus com Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, que acabou de completar 16 anos, fez uma homenagem de Dia dos Pais para o empresário. Em sua rede social, a jovem postou fotos celebrando a data com o pai na fazenda da família e escreveu uma declaração.

A adolescente então compartilhou resumidamente o que aprendeu com o apresentador e ainda revelou qual foi o melhor presente que recebeu dele. Além de publicar uma foto com Roberto Justus, a moça postou um clique ao lado dos irmãos, Ricardo Justus, Fabiana Justus e Vicky Justus. Apenas Luiza Justus não apareceu no registro, pois, a herdeira mora nos EUA.

"FELIZ DIA DOS PAIS. Você me ensinou que amor se mostra nos detalhes, força não significa falta de medo e que caráter vale mais do que qualquer conquista! Eu me orgulho imensamente de ser sua filha, levo e levarei comigo, para sempre, tudo o que você me ensinou! Obrigada por tudo, por manter nossa família sempre unida, e principalmente por me dar o melhor presente que você poderia ter me dado, os meus irmãos! Te amo muito", escreveu a primogênita de Ticiane Pinheiro.

Leia também:Rafaella Justus escolhe look deslumbrante para a festa da irmã, Manuella

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

PetcachorroRafaella Justus
Rafaella Justus Rafaella Justus  

Leia também

Tensão

Bárbara Evans e seu cachorro - Foto: Reprodução/Instagram

Bárbara Evans relata desespero ao levar cachorro às pressas ao veterinário: 'Apavorada'

Família

Tati Machado e Bruno Monteiro - Foto: Reprodução/Instagram

Tati Machado apresenta novo integrante da família; veja

Família

Poliana Rocha - Foto: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha se derrete ao apresentar novo membro de sua família: 'Que linda'

Desabafo

Clara Maia - Foto: Reprodução/Instagram

Grávida, Clara Maia volta a falar sobre decisão de tirar seus cães de casa: 'Queria muito...'

decisão

Clara Maia - Foto: Reprodução/Instagram

Grávida, Clara Maia revela que tirou seus cães de casa e explica o motivo: 'Não posso'

Cobras

Silvia Abravanel com cobra - Foto: Reprodução / Instagram

Silvia Abravanel diz que já foi picada duas vezes por suas cobras

Últimas notícias

Victor Igoh e Emily GarciaMenino ou menina? Emily Garcia revela gênero do primeiro filho
Filha de Key Alves e Bruno Rosa será RosaMariaNome da filha de Key Alves e Bruno Rosa carrega ‘poder de influência’, aponta numeróloga
Maria Cavalcante e Cristiano DeyvidMaria Cavalcante e o marido seguem tradição simbólica com a filha recém-nascida
Donald TrumpDonald Trump afirma: 'Quero tentar ir para o céu, se possível'
Ary MirelleAry Mirelle, esposa de João Gomes, desabafa sobre a gravidez
Zé FelipeZé Felipe canta música romântica e fãs apontam indireta para Ana Castela
Fernanda Lima é casada com Rodrigo HilbertMédica alerta para menopausa após relato de Fernanda Lima: 'Isso acontece'
Rafaella Justus mostra nova cachorrinha de estimaçãoRafaella Justus se derrete ao mostrar nova integrante da família: 'Apaixonada'
NoneOfertas do dia: novo Samsung Galaxy S25 Edge com até 42% de desconto
Mel FronckowiakMel Fronckowiak relembra gafe com bolsa de grife avaliada em R$ 27 mil
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade