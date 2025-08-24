CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Rafaella Justus surpreende ao falar sobre sua vida amorosa
Atualidades / Tá solteira?

Rafaella Justus surpreende ao falar sobre sua vida amorosa

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, abriu o jogo sobre sua vida amorosa após ser questionada por uma seguidora

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 24/08/2025, às 19h47

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Rafaella Justus abre o jogo sobre sua vida amorosa
Rafaella Justus abre o jogo sobre sua vida amorosa - Foto: Reprdoução/Instagram

Rafaella Justus decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram neste domingo, 24, para conversar com seus seguidores. Dentre os questionamentos dos internautas, uma pessoa quis saber como anda a vida amorosa da filha de Ticiane PinheiroRoberto Justus.

"Você é solteira?", quis saber uma seguidora. "Sim! Candidatos, marquem presença! Hahahahaha", disse a jovem, que está com 16 anos. Em seguida, ela deixou um recado: "Antes só do que mal acompanhada, gente... eu hein", escreveu. 

Depois, Rafaella também respondeu uma internauta que disse que ela é "muito segura de si, apesar da pouca idade". "Rafa, acho você muito segura de si, apesar da pouca idade, o que é o máximo, dicas?", pediu uma pessoa. 

"Muito obrigada!! Sinto que a confiança vem quando a gente aprende a se conhecer de verdade, valorizar as próprias qualidades e não se comparar com os outros. Eu erro, tenho minhas inseguranças, mas tento sempre transformar isso em aprendizado. Estar cercada de pessoas que me apoiam também faz toda diferença! A autoconfiança é construída dia após dia com amor-próprio!", afirmou. 

Essa não é a primeira vez que Rafaella Justus fala sobre sua vida amora. Durante uma entrevista ao PodDelas, a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro contou que está solteira, mas que sonha em se casar no futuro"Não estou nem perto de começar a namorar, tô pegando nem gripe. Solteira. Encalhada. Mais fundo que isso. Estou muito", disse a jovem.

Apesar de estar solteira, a influenciadora revelou que tem, desde a infância, o sonho de se casar. "Desde pequena tenho vontade de ter uma família grande. Dois, três, quatro filhos. Quero que tenham irmãos porque é muito importante", afirmou. 

Confira: 

Instagram
Rafaella Justus responde perguntas dos seguidores - Foto: Instagram

Instagram
Rafaella Justus responde perguntas dos seguidores - Foto: Instagram

Rafaella Justus se derrete ao mostrar nova integrante da família

Na última quarta-feira, 20, Rafaella Justus explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar fotos da mais nova integrante de sua família, a cachorrinha Nutella. 

Em seu perfil oficial, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus postou cliques segurando a cachorrinha da raça Goldendoodle e se derreteu: "Nova membro da família. Nutella. Tô apaixonada", confessou a jovem, que está com 16 anos. 

Os internautas ficaram encantados. "Que linda, será seu grande amor", disse uma seguidora. "Que fofura", escreveu outra. "Coisa mais linda", falou uma fã. "Que lindeza! Parabéns, Rafinha!", comentou mais uma. "Nutella é tão doce quanto o doce Nutella. Estou louca para pegá-la no colo Amei!!!! Beijos. Acabei de sair dai e ela chegou!!!!!!!", falou Helô Pinheiro, avó de Rafaella. Veja as fotos!

Leia também:Rafaella Justus escolhe look deslumbrante para a festa da irmã, Manuella

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

solteiraRafaella Justusvida amorosa
Rafaella Justus Rafaella Justus  

Leia também

Família

Virginia Fonseca fala sobre viagem com os filhos - Foto: Reproduação/Instagram

Virginia Fonseca posa com os filhos antes de viagem em jatinho: 'Leve e feliz!'

Luto!

Cissa Guimarães lamenta morte da irmã - Foto: Reprodução/Instagram

Cissa Guimarães comunica morte da irmã: 'Que seja uma passagem cheia de luz'

Desabafo

Ana Castela, Zé Felipe e Gustavo Mioto - Foto: Reprodução/Instagram

Gustavo Mioto revela se sentiu ciúme de suposto affair de Ana Castela e Zé Felipe

GENTE!

Priscila Castello Branco e Fábio Porchat - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews e Reprodução/Instagram

Tatuagem com nome de Fábio Porchat é verdadeira? Namorada do apresentador revela verdade

Família

Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro exibe fotos inéditas com o irmão caçula: 'Lindão'

ROMANCE

Fátima Bernardes e Beatriz Bonemer - Foto: Reprodução/Instagram

Filha de Fátima Bernardes divide momento romântico com o namorado; saiba quem é

Últimas notícias

Naomi Campbell e Cauã ReymondNaomi Campbell surpreende ao contar que conheceu Cauã Reymond antes da fama do ator
Luciano Huck muda a repescagem após empateLuciano Huck toma atitude surpreendente após empate na Dança dos Famosos
Wanessa Camargo e Dado DolabellaPsicóloga sobre Wanessa Camargo e Dado Dolabella: 'Sente que ela pertence a ele'
Rafaella Justus abre o jogo sobre sua vida amorosaRafaella Justus surpreende ao falar sobre sua vida amorosa
Virginia Fonseca fala sobre viagem com os filhosVirginia Fonseca posa com os filhos antes de viagem em jatinho: 'Leve e feliz!'
Drica MoraesSexóloga comenta confissão de Drica Moraes: 'É fundamental para a satisfação sexual'
Rodrigo Faro e Vera VielRodrigo Faro chora ao ser surpreendido por Vera Viel na Dança dos Famosos
Cissa Guimarães lamenta morte da irmãCissa Guimarães comunica morte da irmã: 'Que seja uma passagem cheia de luz'
Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Vilão cruza caminho de Anabela e assusta Estela
Luciele Di Camargo comemora o aniversário de DenilsonLuciele Di Camargo presta homenagem no aniversário de Denilson: 'Você é gigante'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade