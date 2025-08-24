Rafaella Justus surpreende ao falar sobre sua vida amorosa

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, abriu o jogo sobre sua vida amorosa após ser questionada por uma seguidora
Rafaella Justus decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram neste domingo, 24, para conversar com seus seguidores. Dentre os questionamentos dos internautas, uma pessoa quis saber como anda a vida amorosa da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.
"Você é solteira?", quis saber uma seguidora. "Sim! Candidatos, marquem presença! Hahahahaha", disse a jovem, que está com 16 anos. Em seguida, ela deixou um recado: "Antes só do que mal acompanhada, gente... eu hein", escreveu.
Depois, Rafaella também respondeu uma internauta que disse que ela é "muito segura de si, apesar da pouca idade". "Rafa, acho você muito segura de si, apesar da pouca idade, o que é o máximo, dicas?", pediu uma pessoa.
"Muito obrigada!! Sinto que a confiança vem quando a gente aprende a se conhecer de verdade, valorizar as próprias qualidades e não se comparar com os outros. Eu erro, tenho minhas inseguranças, mas tento sempre transformar isso em aprendizado. Estar cercada de pessoas que me apoiam também faz toda diferença! A autoconfiança é construída dia após dia com amor-próprio!", afirmou.
Essa não é a primeira vez que Rafaella Justus fala sobre sua vida amora. Durante uma entrevista ao PodDelas, a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro contou que está solteira, mas que sonha em se casar no futuro. "Não estou nem perto de começar a namorar, tô pegando nem gripe. Solteira. Encalhada. Mais fundo que isso. Estou muito", disse a jovem.
Apesar de estar solteira, a influenciadora revelou que tem, desde a infância, o sonho de se casar. "Desde pequena tenho vontade de ter uma família grande. Dois, três, quatro filhos. Quero que tenham irmãos porque é muito importante", afirmou.
Confira:
Na última quarta-feira, 20, Rafaella Justus explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar fotos da mais nova integrante de sua família, a cachorrinha Nutella.
Em seu perfil oficial, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus postou cliques segurando a cachorrinha da raça Goldendoodle e se derreteu: "Nova membro da família. Nutella. Tô apaixonada", confessou a jovem, que está com 16 anos.
Os internautas ficaram encantados. "Que linda, será seu grande amor", disse uma seguidora. "Que fofura", escreveu outra. "Coisa mais linda", falou uma fã. "Que lindeza! Parabéns, Rafinha!", comentou mais uma. "Nutella é tão doce quanto o doce Nutella. Estou louca para pegá-la no colo Amei!!!! Beijos. Acabei de sair dai e ela chegou!!!!!!!", falou Helô Pinheiro, avó de Rafaella. Veja as fotos!
Leia também:Rafaella Justus escolhe look deslumbrante para a festa da irmã, Manuella
|Naomi Campbell surpreende ao contar que conheceu Cauã Reymond antes da fama do ator
|Luciano Huck toma atitude surpreendente após empate na Dança dos Famosos
|Psicóloga sobre Wanessa Camargo e Dado Dolabella: 'Sente que ela pertence a ele'
|Rafaella Justus surpreende ao falar sobre sua vida amorosa
|Virginia Fonseca posa com os filhos antes de viagem em jatinho: 'Leve e feliz!'
|Sexóloga comenta confissão de Drica Moraes: 'É fundamental para a satisfação sexual'
|Rodrigo Faro chora ao ser surpreendido por Vera Viel na Dança dos Famosos
|Cissa Guimarães comunica morte da irmã: 'Que seja uma passagem cheia de luz'
|Êta Mundo Melhor!: Vilão cruza caminho de Anabela e assusta Estela
|Luciele Di Camargo presta homenagem no aniversário de Denilson: 'Você é gigante'