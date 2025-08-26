CARAS Brasil
  Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar 1º banho em casa de sua nova cachorrinha
Pet / Fofura!

Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar 1º banho em casa de sua nova cachorrinha

Ao registrar 1º banho de sua nova cachorrinha, Nutella, em casa, Ticiane Pinheiro encanta demais os internautas com vídeo do momento

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 13h55

Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar banho de Nutella
Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar banho de Nutella - Foto: Reprodução / Instagram

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao compartilhar mais um momento com sua nova cachorrinha Nutella. Após apresentar a pet nos últimos dias em sua rede social, a jornalista vem mostrando que está levando a peluda para seus compromissos do dia a dia.

No trabalho, a caminho da escola das filhas ou em casa, a cadelinha está sempre com a esposa de César Tralli e nesta terça-feira, 26, teve seu primeiro banho em casa. Claro que a comunicadora fez questão de registrar o momento especial e postar.

"Primeiro banho da Nutella em casa", publicou a loira. Após ser molhada e secada, a pet foi vestida com uma roupa rosa e laço na cabeça. A fofura dela logo foi notada pelos internautas. "Que linda", admiraram vários.

Veja a nova cachorrinha de Ticiane Pinheiro:

Ticiane Pinheiro relembra início e término com César Tralli

Mesmo surpreendendo Ticiane Pinheiro com seu jeito romântico, César Tralli não queria casar e ter filhos. Desde o início, a famosa fez questão de deixar claro que gostaria de subir ao altar e aumentar a família.

"Eu era muito apaixonada, mas ele não queria casar e não queria ter filho, aí uma na época eu separei por causa disso e ele achava que era muita pressão", falou sobre a situação em sua participação no podcast PodDelas.

Após ficarem sete meses separados, o jornalista pediu para voltar ao perceber que sentia falta da apresentadora. "Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento", falou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.

Meses depois, a loira chegou a ficar grávida, mas perdeu o bebe. Na época, ela só contou o ocorrido para a família após ter ficado grávida da filha Manuella.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

