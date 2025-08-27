Ticiane Pinheiro fala sobre o irmão especial: ‘É um menino supercarinhoso’

Ticiane Pinheiro surpreende ao contar detalhes sobre o irmão Fernando Pinheiro Jr, de 45 anos, que vive com as sequelas da falta de oxigenação no cérebro

A apresentadora Ticiane Pinheiro, que comanda o programa Hoje Em Dia, da Record, surpreendeu ao falar sobre a vida do seu irmão, Fernando Pinheiro Jr, de 45 anos. Ele é um homem PCD (Pessoa com Deficiência) após sofrer com a falta de oxigenação no cérebro em decorrência de uma bronquiolite com apenas 4 meses de vida. Desde então, ele vive com as sequelas.

Em entrevista no podcast Pod Falar, a famosa contou que o irmão tem uma vida feliz, mas tem suas limitações no cotidiano.

"Ele nasceu normal. Com 4 meses, teve bronquiolite (infecção nos brônquios) e falta de oxigenação no cérebro. Ele é um menino supercarinhoso, carismático, joga futebol superbem, joga tênis superbem, faz esporte, ele gosta. Mas ele não sabe ler, não sabe escrever. Estudou muito tempo em uma escola especial. É uma eterna criança, cuida dos meus pais", disse ela.

Recentemente, Helô Pinheiro relembrou o susto ao ver o filho doente com poucos meses de vida. "Quando meu filho ficou doente, fazia a novela 'Coração Alado' (1981), na Globo. Era meu sonho trabalhar na emissora desde criança. Precisei abandonar a minha carreira de atriz. Foi uma dor. Mas não foi maior do que ver meu filho sofrer. Hoje ele não se expressa direito e a sua parte cognitiva também foi bem alterada. Foi um momento crucial na minha vida", disse ela ao Gshow.

Conheça todos os filhos de Helô Pinheiro

A musa Helô Pinheiro é a eterna Garota de Ipanema e construiu uma linda família ao longo de sua vida. Que tal relembrar quem são os filhos dela? Confira:

Para começar, Helô é casadíssima! Ela é a esposa do engenheiro Fernando Mendes Pinheiro desde 1966. Eles subiram ao altar quando ela tinha apenas 21 anos de idade. Juntos, eles tiveram quatro filhos: Kiki Pinheiro, Jô Pinheiro, Ticiane Pinheiro e Fernando Pinheiro Junior.

Kiki Pinheiro nasceu em 1972

Filha mais velha do casal, Kiki Pinheiro é influenciadora digital e é dona de um brechó. Nas redes sociais, ela compartilha momentos em família, sua rotina e também encontros com a família. Ela é mãe da atriz Bruna Pinheiro.

Jô Pinheiro nasceu em 1974

Segunda filha do casal, Jô Pinheiro também é influenciadora digital e adora compartilhar seus momentos em família nas redes sociais. Ela tem uma ótima relação com a mãe. Tanto que deu o nome de Heloisa para sua filha, que é conhecida como Lolle Pinheiro.

Ticiane Pinheiro nasceu em 1976

Terceira filha do casal, Ticiane Pinheiro é a herdeira mais conhecida de Helô Pinheiro. Ela iniciou a carreira artística ainda na infância ao cantar em um grupo infantil. Ela foi modelo e atriz, e conquistou os fãs como apresentadora de TV. Hoje em dia, a estrela faz parte do time de apresentadores do programa Hoje Em Dia, da Record TV. Ela é mãe de Rafaella e Manuella, e é casada com o jornalista Cesar Tralli.

Fernando Pinheiro Junior nasceu em 1980

Filho caçula do casal, Fernando Pinheiro Junior é discreto nas redes sociais e é muito amado pela família. Quando era um bebê, ele teve bronquiolite, que causou uma falta de oxigenação no cérebro. Ele sempre está ao lado dos pais e das irmãs nos eventos e festas.

