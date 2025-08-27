CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Ticiane Pinheiro fala sobre o irmão especial: ‘É um menino supercarinhoso’
TV / Família

Ticiane Pinheiro fala sobre o irmão especial: ‘É um menino supercarinhoso’

Ticiane Pinheiro surpreende ao contar detalhes sobre o irmão Fernando Pinheiro Jr, de 45 anos, que vive com as sequelas da falta de oxigenação no cérebro

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 14h15

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Fernando Pinheiro Jr e Ticiane Pinheiro
Fernando Pinheiro Jr e Ticiane Pinheiro - Foto: Reprodução / Instagram

A apresentadora Ticiane Pinheiro, que comanda o programa Hoje Em Dia, da Record, surpreendeu ao falar sobre a vida do seu irmão, Fernando Pinheiro Jr, de 45 anos. Ele é um homem PCD (Pessoa com Deficiência) após sofrer com a falta de oxigenação no cérebro em decorrência de uma bronquiolite com apenas 4 meses de vida. Desde então, ele vive com as sequelas.

Em entrevista no podcast Pod Falar, a famosa contou que o irmão tem uma vida feliz, mas tem suas limitações no cotidiano. 

"Ele nasceu normal. Com 4 meses, teve bronquiolite (infecção nos brônquios) e falta de oxigenação no cérebro. Ele é um menino supercarinhoso, carismático, joga futebol superbem, joga tênis superbem, faz esporte, ele gosta. Mas ele não sabe ler, não sabe escrever. Estudou muito tempo em uma escola especial. É uma eterna criança, cuida dos meus pais", disse ela. 

Recentemente, Helô Pinheiro relembrou o susto ao ver o filho doente com poucos meses de vida. "Quando meu filho ficou doente, fazia a novela 'Coração Alado' (1981), na Globo. Era meu sonho trabalhar na emissora desde criança. Precisei abandonar a minha carreira de atriz. Foi uma dor. Mas não foi maior do que ver meu filho sofrer. Hoje ele não se expressa direito e a sua parte cognitiva também foi bem alterada. Foi um momento crucial na minha vida", disse ela ao Gshow. 

Conheça todos os filhos de Helô Pinheiro

A musa Helô Pinheiro é a eterna Garota de Ipanema e construiu uma linda família ao longo de sua vida. Que tal relembrar quem são os filhos dela? Confira:

Para começar, Helô é casadíssima! Ela é a esposa do engenheiro Fernando Mendes Pinheiro desde 1966. Eles subiram ao altar quando ela tinha apenas 21 anos de idade. Juntos, eles tiveram quatro filhos: Kiki Pinheiro, Jô Pinheiro, Ticiane Pinheiro e Fernando Pinheiro Junior.

Kiki Pinheiro nasceu em 1972
Filha mais velha do casal, Kiki Pinheiro é influenciadora digital e é dona de um brechó. Nas redes sociais, ela compartilha momentos em família, sua rotina e também encontros com a família. Ela é mãe da atriz Bruna Pinheiro. 

Jô Pinheiro nasceu em 1974
Segunda filha do casal, Jô Pinheiro também é influenciadora digital e adora compartilhar seus momentos em família nas redes sociais. Ela tem uma ótima relação com a mãe. Tanto que deu o nome de Heloisa para sua filha, que é conhecida como Lolle Pinheiro. 

Ticiane Pinheiro nasceu em 1976
Terceira filha do casal, Ticiane Pinheiro é a herdeira mais conhecida de Helô Pinheiro. Ela iniciou a carreira artística ainda na infância ao cantar em um grupo infantil. Ela foi modelo e atriz, e conquistou os fãs como apresentadora de TV. Hoje em dia, a estrela faz parte do time de apresentadores do programa Hoje Em Dia, da Record TV. Ela é mãe de Rafaella e Manuella, e é casada com o jornalista Cesar Tralli. 

Fernando Pinheiro Junior nasceu em 1980
Filho caçula do casal, Fernando Pinheiro Junior é discreto nas redes sociais e é muito amado pela família. Quando era um bebê, ele teve bronquiolite, que causou uma falta de oxigenação no cérebro. Ele sempre está ao lado dos pais e das irmãs nos eventos e festas. 

Leia também:Rafaella Justus revela qual área pretende seguir no futuro: 'Eu penso'

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Ticiane Pinheiroirmão
Ticiane Pinheiro Ticiane Pinheiro  

Leia também

Eita

MC Daniel - Foto: Reprodução / Instagram

MC Daniel fala sobre infidelidade e choca Tatá Werneck

Big Brother Brasil

Marcos Mion e Tadeu Schmidt - Foto: Globo / Trouva / Alessandra Lima

Marcos Mion fala sobre possibilidade de apresentar o BBB

VIXE!

Marcos Mion - Foto: Globo / Trouva

Marcos Mion quebra o silêncio sobre rivalidade com Rodrigo Faro

Aparição

Renata Abravanel - Foto: Reprodução / Globo

Filha de Silvio Santos aparece em reportagem da Globo. Saiba o motivo

ANIVERSÁRIO

Nesta quarta-feira, 27, Carlos Lombardi completa 67 anos - Foto: Paulo Jabur/Memória Globo

Carlos Lombardi completa 67 anos; autor teve projeto recusado pela TV Globo

Novela

Walcyr Carrasco - Foto: Globo / Léo Rosario

Walcyr Carrasco fala sobre pressão e novos projetos na tv

Últimas notícias

Maíra Cardi e Thiago NigroMaíra Cardi surpreende ao revelar jantar de R$ 7 mil na Suíça
Britney SpearsEx de Britney Spears vem a público após comentário da cantora
Ana Hickmann e Edu GuedesPrevisão faz revelação sobre Ana Hickmann e Edu Guedes: ‘Traz de vidas passadas’
Nathalia Valente e Yuri MeirellesGrávida, Nathalia Valente encanta ao mostrar os detalhes do quarto de seu filho
Meghan MarkleMeghan Markle revela o que as pessoas precisam saber para entendê-la
Vanessa Alvaiz aponta que Deborah Secco tem uma coração muito bonitoAstróloga entrega detalhe oculto de Deborah Secco: 'É a personalidade dela'
MC DanielMC Daniel fala sobre infidelidade e choca Tatá Werneck
Lucas LimaLucas Lima cumpre meta e compartilha jornada especial: 'Foi… intenso'
Marcos Mion e Tadeu SchmidtMarcos Mion fala sobre possibilidade de apresentar o BBB
Damares AlvesSenadora Damares Alves revela câncer, passa por cirurgia e vai fazer radioterapia
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade