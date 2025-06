Solteiro, Zé Felipe surpreende ao exibir seu corpo atual: 'Gato demais'

Após semanas de fim do casamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe surpreende ao exibir corpo sarado em fotos na piscina; veja

O cantor Zé Felipe chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Nesta quinta-feira, 26, o famoso postou cliques tirados na piscina, enquanto está viajando por Maceió, em Alagoas, e impressionou ao exibir seu físico atual.

Após semanas de anunciar o fim de seu casamento e de Virginia Fonseca, o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha mostrou que está com o corpo bem sarado. Sem camisa, o artista exibiu seu tanquinho.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a beleza do cantor solteiro. "Meu Deus me perdoe porque sou casada, mas tá gato demais hem Zé", elogiaram. "Lindo", falaram outros.

Ainda nesta quinta-feira, 26, saiu a notícia de que Zé Felipe entrou com pedido de divórcio na justiça e a assessoria esclareceu sobre a guarda dos filhos: "Sobre o pedido de divórcio protocolado por Zé Felipe, temos os seguintes esclarecimentos: Quando há menores envolvidos é necessário que haja um processo judicial. Zé Felipe não pediu a guarda dos filhos. ⁠No processo é mencionado guarda compartilhada tendo como referencial o lar materno. Qualquer outra informação além destas não passam de meras especulações".

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.