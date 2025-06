Amigo de Zé Felipe insinua que Virginia que terminou o casamento: 'Vacilou'

Partiu dela? Amigo de Zé Felipe insinua que decisão de terminar o casamento partiu de Virginia Fonseca; veja o vídeo do momento

Um amigo do cantor Zé Felipe, Maumau, insinuou que a separação do famoso e de Virginia Fonseca teria partido da empresária. Ao participar do Podcats, o moço comentou que a influenciadora digital perdeu um parceiro de valor.

Ao comentar sobre a perda, Maumau ainda deixou escapar que o término teria sido pedido por ela. Ao ser questionado sobre o assunto, ele desconversou por alegar ser algo muito polêmico. Mas, garantiu saber de algumas coisas dos bastidores por se considerar amigo de Zé Felipe.

"Papo reto, Virginia perdeu um homem de valor", começou Maumau falando. "Mas vacilou, não, porque eu sou amigo do cara", lamentou e em seguida deixou no ar de que a apresentadora do SBT que teria pedido a separação.

Mesmo separados, Virginia e Zé Felipe continuam morando no mesmo condomínio. A nova mansão do cantor fica a 300 metros da residência que vivia com os filhos. As propriedades são praticamente lado a lado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.